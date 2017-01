Transas y gandallas (SEP, INE, CdMx) vs. chairos

La neta, me dan mucha flojera todos los chairos que chillan contra el gasolinazo después que criticaron tanto a los adelitos del Peje. No sé para qué berrean si la reforma energética dio los resultados esperados por el régimen y aún así votaron por su carismático copetón. Y no digo que esté bien el aumento, sino que ya se veía venir. Entonces, aguántense como los machos.

De nada sirve chillar si no hacemos nada cuando vemos cómo tranzan por todos lados y en todos los niveles. Desde gobernadores ratas y legisladores gandallas hasta directores de área y funcionarios de organismos autónomos, todos abusan. Pero seguimos contribuyendo al desmadre nacional creyendo que lanzando cadenitas de whats o feis hacemos el cambio. Yo, desde mi trinchera, denuncio y te invito a indignarte para que no hagas lo mismo que hacen los grandes transas del país. No juegues chueco, no abuses, no transes, no busques moches; haz el cambio.

A poco no te da coraje saber que mientras millones de familias se aprietan cada vez más las tripas, los integrantes del INE se consienten. Se regalaron jugosos bonos decembrinos por los que ni siquiera pagarán impuestos. Me informan que se dieron su Navidad con gratificaciones de casi medio millón de pesos para cada uno de los 11 consejeros. A los seis directores ejecutivos les tocó un poco menos (389 mil 416 pesos por cabeza) pero tampoco les fue nada mal. ¡Vaya solidaridad!

Y luego en la SEP les importó un bolillo la transparencia y al parecer prevaleció el moche. Todo indica que (al momento de cerrar esta columna) se adjudicará irregularmente un contrato para sus servicios de seguridad informática. Me informan que descalificarán a Orben por incumplimientos que curiosamente no habían observado en la primera vuelta. En cambio, INT, pese a sus incumplimientos sería el ganador. INT no cumple con una funcionalidad solicitada llamada Split Streaming ni cacheo en el filtrado de contenido. En Firewall de aplicaciones (WAF) la empresa propuso a Barracuda que no cumple con la Especificación 9, Administración basada en HTTP/HTTPS. Tampoco cumple con la especificación 7 protección de denegación de servicio DoS ni con el numeral 10 Syslog/E-mail. Si con todo eso, ganan, es lógico que ganó la transa.

Pero allí sigues de chairo quejándote mientras el Gobierno de la CdMx se agandalla con el gravamen a la plusvalía. Por eso no ves lo grave que resultaría la mala renegociación del TLC por presiones de Trump. ¿O no, Ford? Te recomiendo que veas el documental de Azteca Opinión sobre el TLC, para que entiendas por qué necesitamos jefes de Estado y visionarios. Echále un vistazo en www.aztecaopinion.com.

