Televisoras, reportes y políticos

Además de sus hermosas lunas, octubre nos trae los reportes del tercer trimestre de diversas empresas, y en esta ocasión será interesante conocer los resultados de las televisoras, a fin de medir el impacto que tuvieron los dos temblores ocurridos el mes pasado y comenzar a vislumbrar lo que les espera para 2018, cuando habrá mundial de futbol y elecciones presidenciales.

Por ejemplo, analistas de Black Wallstreet Capital (BWC) estiman que los ingresos de Televisa se verían poco afectados a causa de la suspensión de anuncios publicitarios a raíz del sismo del 19 de septiembre pasado y Masari Casa de Bolsa sostiene la recomendación de “mantener” las acciones de la televisora, pues no se avizoran acontecimientos que puedan influir en el precio de sus títulos al cierre del año. A esto se agrega que la calificadora Fitch Ratings otorgara la calificación AAA a la emisión de certificados planteada por Televisa hasta por 10 mil mdp, con vencimiento en 2027.

Los analistas financieros creen que la perspectiva económica de la firma pinta bien a largo plazo, lo cual se puede potenciar con el aumento de sus audiencias durante el Mundial de Rusia 2018.

Datos de Nielsen Ibope México de la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre muestran que los noticiarios de Televisa captan hasta 122 por ciento más de audiencia que su competencia y en algunas telenovelas el margen aumenta hasta 179 por ciento.

Sin embargo, ¿alguien se anima a pronosticar lo que pasará con las elecciones federales del próximo año? ¿Habrá espacio para que las marcas se anuncien en medio de la avalancha de anuncios políticos ahora que existe la posibilidad de que los partidos pierdan su dinero? Más todavía, ¿para qué quieren dinero los partidos políticos si ya tienen los tiempos en radio y televisión?

A la fecha, solo tres partidos han renunciado a sus prerrogativas para lo que resta del año, pero la exigencia ciudadana es que renuncien íntegramente a sus recursos para atender la emergencia por los sismos.

Si hacemos cuentas, partidos y autoridades electorales recibirán casi 52 mil millones de pesos para el proceso electoral 2018.

Muchos creemos que los partidos políticos ya no necesitan dinero para promover a sus candidatos porque para las siguientes elecciones se estima que se transmitirán más de 55 millones de spots con fines electorales que equivalen a 60 mil millones de pesos, luego entonces ¿a poco no les alcanza? No cabe duda, para las televisoras 2018 se pronostica retador.

Prófugo

Así, mientras algunos políticos ya están dejando su tiradero para buscar un nuevo puesto, en Nuevo León están perdiendo la oportunidad de hacer cumplir la ley, pues como te dije hace unas semanas, un juez de control de ese estado giró una orden de aprensión en contra del empresario michoacano Germán Oteiza Figaredo por el delito de fraude.

Mis Amigos Chismosos (MACH) me informan que el hombre se encuentra ilocalizable, por lo cual en este momento podríamos decir que este director general de Grupo Oro prácticamente es un prófugo de la justicia.

