Tarifa cero, el impacto

Otro de mis pendientes que no he podido tocar debido a la infinidad de asuntos sin resolver en este desmadre de país es el relacionado con la llamada tarifa cero de interconexión entre América Móvil y todos sus competidores, quienes, representados por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), levantaron la voz la semana pasada.

Parece que al agente preponderante de telecomunicaciones le dolió mucho el llamado que hicieron todos sus competidores a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que conocieran y valoraran la enorme importancia que tiene para el sector el hecho de que prevalezca el régimen asimétrico, pues bajo una supuesta defensa del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el preponderante defiende lo que antes atacó, la especialidad técnica de las tarifas de interconexión.

Como sabes, la reforma constitucional estableció que el preponderante en telecomunicaciones tiene prohibido cobrar a sus competidores por las llamadas que terminen en sus redes, es decir, la interconexión es cero y, por tanto, el preponderante no gana nada (y creo que tampoco pierde) por terminar tráfico en sus redes.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), si la Corte falla a favor de los amparos del preponderante y con ello se hace retroactivo el cobro de la tarifa de interconexión, los competidores de América Móvil tendrían que pagarle, entre todos, mil 50 mdd por las tarifas que no cobró durante una parte de 2014, todo 2015 y 2016 y lo que va de 2017.

The CIU dice que Telefónica tendría que pagarle al preponderante 343 mdd, equivalente a todo lo que invirtió en 2016. AT&T pagaría 273 mdd, 1.7 veces la inversión que ha hecho desde que entró a México y aunque no censuro que el preponderante se defienda y abogue por levantarle dicha restricción ¿Quién crees que terminará pagando?

