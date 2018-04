La SEP sí @prende 2.0

El año pasado anduve duro y dale con las licitaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en materia de tecnologías de información y comunicación (TIC), incluso también hablé de otras licitaciones, pero mis textos, que siempre causaron mucha comezón, fueron los que hablaban de los servicios de tecnología.

La verdad, dejé el asunto en paz porque solo me desgastaba y me hacía ver como un simple correveydile patrocinado por los enemigos políticos del anterior secretario y la neta no, solo era porque Mis Amigos Chismosos (MACH) me decían, desde varios frentes, que se estaban haciendo muchas cochinadas en la Dirección General de TIC (Dgtic) en la SEP. Yo nunca acusé, pues nunca tuve pruebas contundentes; solo reproduje las molestias de MACH, quienes ahora, por cierto, me informan que ciertos personajes que operaban en la Dgtic ya dejaron el puesto y como por arte de magia algunos procesos de licitación salieron transparentes. Uno de ellos fue el servicio administrado de operación y soporte tecnológico para el aula @prende 2.0.

El año pasado también te dije que al parecer la SEP sí @prende en este tema, pues cambió el modelo de regalar, votar o mal usar equipo de cómputo, por un servicio administrado. La licitación nunca estuvo en manos de la Dgtic, siempre estuvo bajo el control y supervisión de la Coordinación General de @prende.mx, a cargo de la maestra María Cristina Cárdenas, lo que explica por qué el resultado ha sido sobresaliente.

MACH me dicen que el concurso “salió increíble”, “licitada de forma increíblemente transparente”, con actas y todo videograbado; “toda una fiesta de transparencia” y excelente negocio para todos, pues aunque hubo algunos inconformes y descalificados, no hubo escándalo ni pleito.

Me aseguran que todos ganaron, sobre todo los niños, que hoy disfrutarán de una solución desarrollada por expertos de @prende, quienes despliegan proyectos disruptivos y con enfoque primermundista, basados en la tecnología de Google for Education, plataforma que incluye contenido educativo (material digital), equipamiento, monitoreo del uso y conectividad a internet.

Me informan que próximamente se hará un anuncio de este ambicioso proyecto encabezado por la maestra Cristina Cárdenas, quien legítimamente se preocupa por la educación de los morrillos y que, tal vez, nos dará más argumentos para decir que la SEP sí @prende.

Candidatos 4.0

Muy bien por la Canieti, encabezada formidablemente por Mario de la Cruz, pues organiza un encuentro con los cuatro candidatos a la Presidencia de México el próximo 26 de abril, a fin de pedirles detalles de sus propuestas para el sector de las TIC. Conozco a detalle la propuesta de uno de los candidatos, otro es en sí mismo la propuesta y del otro no tengo NPI de lo que propone, por eso será interesante comparar su visión que tienen para el México digital.

hugo.gonzalez@tecnoempresa.mx

Twitter: @hugogonzalez1