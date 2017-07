Seguridad informática, precisa la SEP

Agradezco y acuso recibo de la precisión enviada por el licenciado Eduardo Gutiérrez Campos, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a mi texto del viernes pasado sobre la licitación de los servicios de seguridad informática en la dependencia y sobre mi sorpresa de que la inconformidad de Orben siguiera viva. Pero para mejor aprovechamiento del espacio reproduzco, textual, la parte medular de la precisión.

Dice: “El columnista refiere estar sorprendido de que la empresa INT Intelligence and Telecom Technologies México, SA de CV esté proporcionando el servicio, no obstante de haberse promovido la inconformidad. Sin embargo, al no otorgarse la suspensión de los efectos de la contratación por la autoridad correspondiente, es legal que el ganador preste el servicio adjudicado en tanto se resuelve el fondo de la controversia, al encontrarse aún en estudio los agravios presentados por el consorcio inconforme.

“La autoridad instructora cuenta con facultades para allegarse de opiniones técnicas diversas, a fin de emitir una resolución imparcial, objetiva y transparente. Se reitera la posición de esta Secretaría de Estado, en garantizar la estricta y permanente observancia del artículo 134 de la Constitución y demás normatividad aplicable”. Así sea.

Pero mi objetivo para hoy era platicarte de los retrasos y complicaciones que está viviendo Kio Networks para cumplir con el Proyecto de Integración Tecnológica y Aduanera contratado por el Servicio de Administración Tributaria. Te lo platico el miércoles.

Tecnología a lo seguro

¿Quiénes son esos de SisNova? ¿Quién es Paulino Decanini? Sepa la bola. Lo único que sé es que acaban de inaugurar sus nuevas oficinas en Reforma Capital y que tiene muchas ganas de hacer ruido en el mercado asegurador, aprovechando los beneficios de la tecnología como factor diferencial al usar herramientas como el expediente clínico electrónico, call center y sistemas de información automatizados para optimizar tiempos de respuesta. Esto le permitió dar más de 4 mil 500 consultas mensuales, 15 mil siniestros atendidos, 60 mil llamadas, de las cuales 85 por ciento se responde en menos de 20 segundos.

Nueva alerta

La farmacéutica internacional Baxter, que encabeza José Almeida, debe darse una limpia, porque tras perder el contrato en la licitación en el IMSS de Puebla sobre servicios de hemodiálisis, ahora enfrenta una alerta sanitaria en España, esta vez por su fármaco Viaflo cloruro sódico, que presentó una falla en su válvula de administración. Esto se suma a la multa de 18 millones de dólares aplicada a principios de 2017 por la FDA de Estados Unidos por introducir al mercado interestatal soluciones intravenosas que no cumplían con los estándares federales.

