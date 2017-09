Se retrasa el ‘chorizo rail’

La semana pasada te decía que tenía un dilema ético, pues no sabía si publicar la información que Mis Amigos Chismosos (MACH) me siguen enviando sobre posibles licitaciones amañadas en cierta secretaría de Estado cuyo titular tiene aspiraciones presidenciales. No quise prestarme a suspicacias electoreras y después nos cayó el terremoto, con lo cual reenfoco la mira en otro tema y el Tren Interurbano México-Toluca es buena opción.

MACH me dicen que, pese al objetivo federal, se ve en chino que el chorizo rail opere totalmente en 2018 dado el atraso de las obras. Me dicen que se necesitan ajustes en los viaductos a fin de que los trenes no corran muy próximos a las barreras de contención, pero, sobre todo, el reto es el avance de las tuneladoras que deben de excavar un promedio de 4.7 kilómetros por cada una de las dos vías subterráneas.

De acuerdo al diseño de fábrica, y reconocido por la SCT, la capacidad de producción de los equipos es de 12.5 metros por día o turno de trabajo, con lo cual, en 365 días ininterrumpidos lograrían escarbar 4 mil 562.5 metros, es decir, ni 100 por ciento de cada túnel.

En la pasada reunión de la industria ferroviaria (febrero), la SCT aseguró que el avance de los túneles era de 24 por ciento, equivalente a un kilómetro 175 metros, con dovelas o anillos de concreto ya colocados. Dicen ingenieros duchos en el tema que a pesar de que las tuneladoras trabajan día y noche, su capacidad de producción en muchos tramos se reduce a la mitad por lo agreste del terreno.

La terminación de los túneles fue comprometida por la SCT para octubre y noviembre de 2017, pero algunos de MACH ingenieros afirman que eso no es posible, según la capacidad de producción de las Multimode TBM (Tunneling Boring Machine).

Si a eso le sumamos que al concluir un túnel debe instalarse señalización, ventilación, sistemas de extracción de humo, inyección de aire, sistemas contra incendios, extracción de agua, telecomunicaciones, electrificación, iluminación y vías, la conclusión se va más allá de 2018, es decir, otro año más.

Me dicen que el próximo mes quedará liberado el Derecho de Vía entre Toluca-La Marquesa y que éste se concluirá con la última fase de los túneles en el último trimestre de 2019; por ello, todo indica que el proyecto del chorizo rail se quedará en una ruta Zinacantepec-La Marquesa, al menos en este sexenio.

Ojo con la industria farmacéutica, pues según el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, que preside Alejandro Desfassiaux, las empresas del sector farmacéutico podrían tener pérdidas hasta de 5 por ciento en sus utilidades a causa de la creciente inseguridad generada por la competencia desleal, piratería y robo hormiga.

