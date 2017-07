Roku e interconexión cero, en la tablita

El viernes me desperté con dos noticias que me preocuparon un poco. La primera fue saber que el juez decimocuarto de distrito en materia civil, Guillermo Campos Osorio, concedió suspensiones provisionales a varias tiendas departamentales para que pudieran seguir vendiendo el dispositivo Roku. Me preocupé porque pensé que con esta decisión las autoridades del país no podrían cerrar una ruta que sirve para cometer actos ilegales.

Sin embargo, más tarde, en un comunicado de prensa, Cablevisión informó que, desde el miércoles pasado, el decimosegundo Tribunal Colegiado (Federal) en Materia Civil de Ciudad de México resolvió, de manera unánime, que queda suspendida la importación y distribución del equipo Roku en el país. También dijo que el jueves el juzgado primero de distrito en amparo en materia civil emitió dos resoluciones a favor de Cablevisión negando las peticiones de Office Depot y Radio Shack, que buscaban volver a comercializar equipo Roku.

Asimismo, el juez 14 de distrito en materia de amparo civil revocó la suspensión que había otorgado a favor de Roku, con lo que siguen vigentes todas las prohibiciones contra esa plataforma en todo el país. Aún faltan resolver las suspensiones temporales otorgadas por el juez 14; sin embargo, Cablevisión tiene confianza de que prevalecerá el respeto a los derechos de propiedad intelectual, mismos que son violentados por algunos hackers a través de la plataforma Roku, empresa que debería revisar su software a fin de cerrarle la puerta a los malosos. Pero cuidado, no vaya a ser que después, con argumentos pro competitivos, tecnológicos o legaloides, quieran confundir a los jueces y se mantenga una práctica que lesiona al mercado.

En ese sentido, te cuento de la segunda noticia que me da más miedito. Se trata de la amplia posibilidad de que se elimine el concepto de la tarifa cero, con lo cual América Móvil ya podría cobrar a sus competidores una tarifa de interconexión. Como sabes, al ser considerado operador preponderante, América Móvil, es decir, Telcel y Telmex, no pueden cobrar por la terminación de llamadas en su red, es decir, la tarifa es cero.

En una excelente investigación de Hoy en Telecomunicación (¡Hola, Arnulfo!) se da cuenta de los cuatro proyectos de sentencia de la Corte sobre la tarifa cero de interconexión, mismos que serán revisados el próximo miércoles por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de dar una resolución a los siete amparos promovidos por América Móvil el año pasado. Sinceramente, ya rezo para que los magistrados no fallen en favor del preponderante, pues de hacerlo, el corazón de la reforma de telecomunicaciones estaría herido de muerte y todo el mitote armado durante tantos años para emparejar el mercado se caería como castillo de naipes.

hugo.gonzalez@tecnoempresa.mx

Twitter: @hugogonzalez1