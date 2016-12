La Novia Compartida: final de temporada

Cuál final de La Isla, qué final de MasterChef ni que nada, cuál final América-Tigres; la mejor final está por verse. Se trata del culebrón entre el gobierno federal, el Consorcio Altán y Rivada Networks por la licitación de la red compartida.

El miércoles pasado no pude escribir sobre el nuevo capítulo de esta telenovela, pues los tiempos de los medios impresos no me ayudaron. No tuve tiempo para averiguar más y quise esperar la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El hecho de que Rivada denunciara en Estados Unidos a la SCT por supuestamente haber favorecido a Altán no es cosa menor. Todo mundo sabe que allá los juicios son serios y quien se atreva a denunciar es por qué está convencido de que le asiste la razón.

Yo no fui, fue teté. Tu primero y yo jamás. La turca porque la mirca ni te horca. Tú las traes. Ña-ña, ña-ña. Así me parecieron los argumentos de defensa de la SCT y de Altán. Mucha pirotecnia verbal, pero pocos documentos o pruebas. Dice la SCT: “Infundados e inverosímiles los señalamientos de Rivada”. Altán rechaza haber accedido a información privilegiada o confidencial. Obvio. Nunca dirían: “Sí, somos unos mañosos y trácalas”.

Pero la historia se puso mejor cuando la SCT anunció, cual digno marido infiel cachado infraganti, que demandaría a Rivada en EU. Lo interesante y que aún queda en el aire aun es ¿por qué la SCT no ha dicho que emprenderá una investigación? Además, un modelo de transparencia sería que la SCT publique los documentos preparados por Deloitte para contrastarlos con la propuesta de Altán. No se cuestiona a la SCT, sino a ciertos personajes dentro o relacionados con la secretaría.

No sé si el tal Mario Góngora, quien supuestamente propuso conductas indebidas a Deloitte, tenía influencia en la SCT, pero en una de esas… No sería el primero ni el único ex funcionario público que mantendría relaciones (palancas) con sus colegas y jefes de una dependencia oficial. Seis meses de desempleo en la SCT no cierran los contactos cultivados durante años. ¿O sí? El chiste es que cada vez se pone más interesante el final de temporada de la telenovela: la novia compartida.

Durante el Mobile World Congress 2016 se anunció la creación de la alianza de redes Ngena (Next Generation Network Alliance). Lo nuevo es que esta alianza, dirigida por Marcus Hacke, incorporará a las firmas de telecomunicaciones PCCW Global y Neutrona Networks. Con esto, la red global extenderá su presencia a los mercados de Asia y Latinoamérica, alcanzando ya 20 nuevos socios en todo el mundo. Ngena arrancará operaciones en el primer trimestre de 2017 y pretende ser un modelo nuevo de negocio basado en el esquema SDN.

