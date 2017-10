Radiocomunicación y el amigo ‘Güero’

El 17 de febrero de este año te advertí algo que estaba sucediendo en algunos estados de la República en materia de radiocomunicación especializada para seguridad pública. Entonces te señalé los casos de Nuevo León y Yucatán, donde presuntamente, se habían pagado cientos de millones de pesos para comprar con sobreprecio equipos de radiocomunicación.

Desde entonces sonaba el nombre de Telecomunicaciones y Servicios del Norte (TSN), integrador casi exclusivo de Motorola Solutions. Mi texto de esos días tuvo réplica de parte de la vocería de Motorola, quienes me hablaron maravillas de su equipo y de sus sólidos códigos de conducta. Lamentablemente no me pudieron dar detalles de la manera en la cual TSN ganó las licitaciones y los precios de sus equipos que supuestamente vendieron al gobierno de Nuevo León en casi cinco veces su valor de mercado.

Todo viene al caso porque Mis Amigos Chismosos (MACH) me actualizan la información sobre TSN y de su líder, el fenómeno empresarial digno de caso de estudio en Harvard conocido como El Güero Vázquez. Tal vez no me creas, pero al parecer esta empresa ya es muy querida en Nuevo León y si no, revisa cuántos y cómo se han firmado (desde el gobierno de Rodrigo Medina) algunos contratos con TSN, los cuales no han sido revisados por el actual gobierno ni por los políticos de oposición.

MACH dicen que el expediente más reciente de la empresa fue la asignación de un contrato sin licitación y de manera directa por 527 millones de pesos, para administración de equipo de software y hardware provenientes de fondos federales etiquetados dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Me informan que el romance de TSN con el gobierno de Nuevo León data de años atrás, cuando se le dieron varios contratos, aunque al final de la administración medinista le quedaron a deber unos 400 millones de pesos que ya se están pagando a través de nuevos pactos. Si no, ¿cómo se explican que TSN haya vendido al gobierno neolonés cámaras de video en 24 millones 641 mil pesos con una simple y llana descripción de folleto comercial?

Y ya que andamos en esas lides, por qué no se solicitan, por ejemplo, las matrículas de los aviones más utilizados por el gobierno estatal para realizar giras de trabajo por la entidad o para ejecutar vuelos privados. A lo mejor descubren que quizás de esos jets traen un patrocinio directo y generoso de un muy buen amigo Güero.

hugo.gonzalez@tecnoempresa.mx

Twitter: @hugogonzalez1