Sobre publicidad de medicamentos

Siempre he creído que si alguien se siente como una persona adulta, tiene que conducirse como un adulto que sopesa y valora los pros y contras de sus actos, los asimila y los procesa para no cometer errores; por tanto, si una sociedad quiere sentirse adulta, debe ser responsable de lo que sus propios actos genere y no debe tener policías o pilmamas que le digan lo que no debe hacer.

Lo digo porque nunca he creído en las prohibiciones y creo más en la autoregulación y la educación; por eso es muy buena noticia saber que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió nuevos criterios para regular la publicidad de medicamentos, permitiendo que la industria farmacéutica, en su totalidad, pueda anunciarse en medios masivos de comunicación.

La única condición para las farmacéuticas es pasar el filtro de la propia Cofepris, la cual a partir de este año trabaja en convenio con el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar) para agilizar la revisión y autorización de spots, lo cual no debe durar más de cinco días.

Con estos criterios, todos los competidores de la industria farmacéutica tienen acceso irrestricto al mercado publicitario, siempre y cuando transmitan mensajes claros sobre las características y contenido de sus medicamentos, además de los riesgos de su consumo, requisito que beneficia principalmente al consumidor, quien tendrá una mayor orientación médica y la seguridad de que la información que recibe fue sujeta al control sanitario de la Cofepris, de la mano de los expertos en publicidad ética y responsable del Conar.

Lo interesante será ver cómo crece la publicidad de medicamentos, remedios herbolarios e insumos médicos con estos nuevos criterios que, dicho sea de paso, permitirán contraatacar el mercado negro de los medicamentos y dará un nuevo respiro a la actividad económica de esta industria, que por mucho tiempo ha estado restringida a ciertos canales de distribución.

