¿No que no? ¿No que solo era un acuerdo comercial y que no implicaba beneficios para Telmex? Pues resulta que sí. Nuestro enhiesto Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) encontró que Telmex violó la Condición 1.9 de su título de concesión. la cual, dice literalmente, que “Telmex no podrá explotar, directa o indirectamente, ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país”.

El Ifetel consideró que Telmex acordó con Dish “un complejo sistema contractual” que le permitió incidir o influir en la operación de la concesión otorgada a Comercializadora de Frecuencias Satelitales para ofrecer televisión satelital. O sea, se pasó de la raya y violó su título de concesión.

Por ello, el pleno del Ifetel le aplicó a Telmex una sorprendente multota de 5.3 millones de pesos por irregularidades durante seis años. Aclara que la multa es acorde con la pasada Ley de Telecomunicaciones, pues la violación cesó antes de la reforma. Como quien dice, el inculpado solo violó poquito y se detuvo a tiempo. Es como decir que solo se trató de frotamiento incidental y que no tuvo intención de copular. ¿Acaso estamos ante un caso de los porkys de las telecomunicaciones? Permíteme expresar un franco y afable ¡chale! Si crees que solo yo estoy mal influenciado revisa la muy certera comparación que los amigos de Hoy en Telecom hicieron sobre las multas impuestas a otros operadores (¡Hola, Arnulfo!) Solo para recordar, a Telefónica se le impuso una multa de 24 millones de ¡dólares! por un supuesto mal servicio. Aquí se violó la ley por seis años y los multan por casi 290 mil dólares. ¡Chale, again!

Fichaje premier

Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad industrial, busca fortalecer su presencia en México y seguir creciendo en EU y Suiza. Por eso nombró a Mario Alejandro Salomón country manager del grupo debido a su experiencia nacional e internacional. Salomón fue director general y presidente para AL de Hasbro, además colaboró en P&G.

Fast and furious

Fernando Fernández, el joven líder en México de la compañía estadunidense United States Gypsum, anda muy acelerado. El jefazo de la empresa cuyo producto estrella es el tablero de yeso de su marca Tablaroca, está metiendo máxima velocidad a sus inversiones en el país, que rondarán los 150 mdd para los próximos cinco años. Con lo que ampliará la capacidad de sus cinco plantas, empezando por la de Monterrey, con una bolsa de 20 millones de dólares.

hugo.gonzalez@milenio.com

Twitter: @hugogonzalez1