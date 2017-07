Piratería digital y PITA

A raíz de la problemática en torno a los servicios de Roku en México y la prohibición de la comercialización de su servicio en el país, surgieron algunos chairos que de inmediato pensaron que se trataba solamente de un berrinche de Cablevisión (Televisa) y que no quería competencia. Por eso resultan oportunos los recientes comunicados emitidos por varias organizaciones como la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura y, sobre todo, la representación en México de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), la cual además ofrece datos interesantes.

Según la iniciativa Acción Empresarial para Detener la Piratería y la Falsificación (Bascar, por su sigla en inglés) de la ICC, las pérdidas globales por piratería digital ascendieron a 213 mil millones de dólares en 2015. Este estudio comisionado en conjunto con la Asociación Internacional de Marcas (Inta, en inglés) revela que, de estas pérdidas, 189 mil millones corresponden a la piratería de películas, series de televisión y música, es decir, más de 85 por ciento del total. El estudio de Bascar e Inta estima que, de no tomar medidas suficientes para abatir le piratería digital, las pérdidas podrían triplicarse hacia 2022.

En ese sentido, la SACM hizo un llamado a la sociedad para no caer en el uso de estas aplicaciones y/o canales de piratería digital, pues algunas de ellas no solo desincentivan a toda la cadena de creación de obras intelectuales, sino también ponen bajo riesgo a los usuarios y consumidores al exponer sus datos personales y bancarios. No me suena a berrinche, más bien como un camino para empezar el cambio.

PITA, no pita

Desde hace días te prometí platicarte del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) contrató con una empresa que empieza con K y acaba con O, después de una serie de protestas e inconformidades de varios participantes.

Lo que sí debo contarte es que seguramente en el SAT deben estar muy preocupados por el retraso en las obras del proyecto, pues al parecer la empresa que tiene K y O, no tiene la capacidad para construir la obra civil y la subcontrata a segundas constructoras que no cuentan con la experiencia en la construcción de obra civil. Hay retrasos importantes de obras arrancadas desde abril en Ciudad Hidalgo y Huixtla y hasta hace un par de días no se habían entregado nada. Seguiré en el tema.

BIT

Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, que preside Alejandro Desfassiaux, sigue abonando a su plan de responsabilidad social y recientemente obsequió más casas amuebladas a fin de reconocer el trabajo de sus guardias, con lo que ya suma 21 inmuebles en los últimos 8 años.

hugo.gonzalez@tecnoempresa.mx

Twitter: @hugogonzalez1