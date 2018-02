Qué triste por Movistar

Aún recuerdo los años felices en los cuales la inversión de Telefónica de España hacia crecer su cobertura y fortalecía su marca Movistar. Todo mundo, incluyendo al incumbente, le ponía mucha atención. Pero ¿qué pasó? El mercado cambió y la marca no supo adaptarse al mercado, en el cual ya no solo competía con el dominante, sino ahora contra AT&T.

Soy cliente Movistar desde hace (creo) 15 años y siempre valoré la calidad de su servicio y sus competitivos planes tarifarios, por eso me duele mucho ver que la atención ya es regular o mala por falta de personal; también me entristece ver que ya no pudieron sostener la presión del mercado y a partir de este mes de febrero elevaron sus tarifas 6 por ciento. También debe ser frustrante para el Ifetel reconocer que después de casi dos años con tarifas a la baja, su cálculo para sustituir la llamada tarifa cero derivó en el encarecimiento del servicio.

Movistar se perdió en la vorágine competitiva. Le quedó grande el reto, pues no supo mostrar el músculo financiero que tiene a escala global y simplemente se dejó ganar por AT&T que se ha convertido en la verdadera opción. Incluso esfuerzos como patrocinar la NFL y el Super Bowl simplemente no son suficientes. Qué triste.

Por cierto… Revelador fue conocer los datos sobre el rating alcanzado por Tv Azteca el domingo pasado durante la transmisión del Super Bowl, pues según algunos medios nacionales, esa televisora generó un total de 8.2 puntos de rating por los 5.6 de Televisa.

Ponte trucha porque este miércoles la empresa de soluciones de TI Amdocs presentará los resultados de su reciente estudio, el cual revela que los proveedores de telecomunicaciones y medios están adoptando rápidamente las tecnologías nativas de la nube, y los primeros en apropiarse de ellas obtendrán una ventaja crucial en materia de agilidad e innovación.

