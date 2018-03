Mota, cumplidora; 50 de a 500

Me hacen llegar la postura de Mota-Engil respecto de la información sobre atrasos en obras públicas ganadas, de la cual di cuenta la semana pasada. Sobre la construcción del Hospital General Tlalnepantla Valle Ceylán, me explican que el contrato se dividió en dos partes; en la primera, la de la estructura, Mota-Engil tuvo participación y fue entregada en tiempo y forma en febrero de 2015. En la segunda fase no participó.

Respecto al Eje Metropolitano Siervo de la Nación, señala que “el proyecto original de 2013 se modificó, y una vez que se gestionaron todos los permisos y derechos de vía requeridos para las nuevas condiciones, esta obra se realiza conforme a lo planeado. La fecha de terminación es febrero de 2019”.

En relación con la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara, inició la construcción en 2014 y la fecha de terminación es este 2018. El proyecto está compuesto por diversos contratos y en dos de ellos Mota-Engil participa como parte de consorcios. Las fechas de entrega de los tramos en los que participó se realizaron en tiempo y forma.

Me dicen que Mota-Engil lleva a cabo grandes proyectos de infraestructura en el mundo y cumplir con los plazos establecidos es uno de sus fundamentos. Por ello, saco mis pompones para enviar un chiquitibum a la bim bom ba para la empresa constructora que, según me cuentan, cumple lo que promete.

Nueva oferta

Se está poniendo muy interesante la recomposición del mercado de banda ancha fija, pues mientras por un lado el Ifetel le impone una separación funcional al operador que tradicionalmente ha sido el más grande del país en telecomunicaciones fijas; por otro, uno de los principales retadores del segmento abre nuevas posibilidades para los consumidores más exigentes.

Si no lo sabes, Izzi acaba de lanzar una nueva oferta de 50 megas, con llamadas ilimitadas por 500 pesos, para su segmento residencial, lo que se ve como una oferta difícil de superar en este paquete de doble play, aunque si alguien lo mejora, ¡está perfecto! Con ello la empresa ratifica su espíritu disruptivo, pues primero lo hizo al ofrecer llamadas ilimitadas a teléfonos nacionales e internacionales; después triplicó la velocidad de internet, para llegar a 10 megas garantizados en 2014 y a 20 megas en 2017, todo ello a un precio fijo, y finalmente ha mantenido su actualización e innovación en contenidos, derivados de alianzas estratégicas con empresas líderes como Fox y HBO, o con aplicaciones como Izzi kids e Izzi go.

