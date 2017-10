México, país de los premios

Ayer concluyó el Gran Premio de México del campeonato mundial de Fórmula 1 y todo salió perfecto. Faltaría tener las cifras finales y oficiales tanto de la asistencia como de la derrama económica, pero estoy seguro de que los números serán positivos debido a la constante afluencia de fanáticos, invitados y villamelones (como este chorero) durante estos tres días de actividades. No hace falta decirlo, pero la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), encabezada por Alejandro Soberón, se merece un premio por haber logrado conjuntar los intereses del gobierno federal, de Ciudad de México y del empresario Carlos Slim. Sin estos cuatro pilares, el Premio de México no recibiría tantos galardones, lo que debe llenarnos de orgullo.

Sí, una modesta pero poderosa vanidad es lo que se siente al ver la capacidad que tiene chilangotitlán para recibir en un fin de semana tantos eventos masivos como la Fórmula 1, Paul McCartney en el Estadio Azteca y el Desfile de Muertos; todo un exitoso fin de semana y digno de orgullo como el que debe provocarnos el apapacho que Disney-Pixar nos da a los mexicanos con su hermosa película Coco.

Por eso hoy me siento orgulloso de mi país, de mi superpoder reconocido en el mundo como the mexican.Mexico is the shit y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que dirige Federico Patiño, también nos regala otro traguito de esa bebida que solo los chingones toman a diario. El NAIM ganó el reconocimiento como el “Proyecto Estratégico del Año” en el noveno Foro de Liderazgo en Infraestructura de América del Norte, que se llevó a cabo en San Francisco, California, la semana pasada. Un coloquio que reúne a más de 500 ejecutivos de las empresas líderes en este sector dentro de Canadá, EU y México no puede estar equivocado como para destacar al NAIM entre 100 proyectos prioritarios de infraestructura en Norteamérica. Ese es el México que queremos, el de los premios.

Sabor a triunfo

Y ya que andamos “empremiados” no está de más saber que Casa Herradura, que dirige Matias Bentel, recibirá en noviembre su tercer reconocimiento del año para su producto El Jimador, con ello se convierte en la marca más poderosa e icónica de la industria del tequila. Será el Consejo Mexicano de Marcas quien le otorgará el estatus de Suprebrand, que se suma al reconocimiento que Interbrand le dio como una de las 25 marcas más valiosas de México, ubicándola con un valor de 5 mil 423 millones de pesos, siendo el producto de la industria más valorado en México. Pero en lo que respecta a sabor, también obtuvo “El Sabor del año”, a través de Quality Certifications México, gracias a sus cualidades gustativas probadas y aprobadas por los consumidores.

