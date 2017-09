Venga México, a trabajar

Si la situación a raíz de los sismos del martes pasado no fuera trágica y dramática, no nos la acabamos con la diferencia entre dos altos mandos de la Secretaría de Marina alrededor del caso de la famosa Frida Sofía. No sé si sea un remake del niño Monchito del sismo de 1985, pero el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento, y su oficial mayor, José L. Vergara, no se pusieron de acuerdo sobre el rescate de la supuesta niña de la escuela Enrique Rébsamen.

En el tradicional chacaleo, ayer el subsecretario negó la existencia de Frida Sofía y dijo que la dependencia nunca había dado esa información; sin embargo, Televisa, que estuvo al frente de esta cobertura, no solo confrontó esta versión al citar al oficial mayor, que un día antes confirmó la versión, sino que además lo volvió a entrevistar ayer en vivo, y Vergara reconoció que la información inicial sí había salido de esa Secretaría. Incluso la existencia de Frida Sofía fue el tema de primera plana de MILENIO, entonces ¿qué pasó?

Más allá de dimes y diretes entre funcionarios, más allá de poner en entredicho la cobertura informativa de un medio, lo mejor es resolver las diferencias internas y, sobre todo, acelerar el rescate (sea de un niño o un adulto) a fin de normalizar la vida de todos los mexicanos que necesitamos salir del trauma. Es que, a tres días de la tragedia, ya va siendo hora de que volvamos a la chamba (incluso con home office) en beneficio de nuestras familias y de México.

