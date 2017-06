Marcas en México, al alza y a la baja

En el mundo de las marcas destacadas que operan en México hay buenas y malas noticias, su representación, liderazgo, presencia y valor han cambiado; unas para bien y otras para mal, pero el cambio es un hecho.

En febrero de este año se presentó el Ranking BrandZ sobre las 50 marcas más valiosas de América Latina, elaborado por WPP y Kantar Millward Brown, el cual confirma la grata evolución de empresas mexicanas como Televisa, Corona, Liverpool y Bodegas Aurrerá, al ubicarse en los 10 primeros lugares del listado.

De acuerdo con el informe, Corona es la segunda marca más valiosa del continente, con más de 7 mil 600 millones de dólares; Telcel es la número tres, con 4 mil 500 millones de dólares, y el Grupo Televisa es la quinta, con más de 4 mil millones de dólares. Podríamos detallar más de la reducción en el valor de casi todas las marcas debido al impacto generado el año pasado por la elevada inflación, lo que ajustó los presupuestos y la confianza de los consumidores, pero estas marcas han tenido un gran desarrollo en los últimos meses y se han vuelto muy atractivas para los inversionistas.

En el caso de Televisa hay más optimismo, pues en su negocio de tv abierta suma un share de audiencia de 63 por ciento y en medios digitales tiene más de 2 millones de usuarios en apps y 22 millones de views en su sitio web, lamentablemente.

En cambio, una marca que por un tiempo se vio muy cercana a los mexicanos parece estar perdiendo brillo. Se trata de Movistar, una firma que, si bien no se encuentra en la lista de las marcas latinoamericanas porque es europea, bajó tres puestos en la lista de las marcas globales. Pero no solo lo digo por el estudio de WPP y Kantar Millward Brown, sino por mi posición de cliente veterano de la empresa, pues he visto una sensible disminución en la calidad de servicio, la cual tal vez no es representativa en el informe Soy Usuario, elaborado por el Ifetel, pero para quienes somos sus clientes lo padecemos claramente.

No sé si esto es parte de la ampliación de su cobertura nacional, si es un efecto de la reestructura y reducción de costos que está realizando la empresa en México desde finales de 2016, pero la calidad del servicio ya no es la misma y por eso cada vez doy más credibilidad a las versiones de que Telefónica venderá sus operaciones de Movistar en México. Puede ser Sprint, Televisa o quien sea, pero urge una inyección fuerte de capital en el país a fin de que la marca recupere el brillo que tuvo hace unos cuantos años en México.

Bit.

Hasta Cemex cambia y ya no se siente representada por las cámaras en las que participa, por lo que busca crear otra asociación empresarial.

