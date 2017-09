Licitaciones: siguen las sospechas

Esto que te voy a contar lo venía trabajando desde antes de los terremotos y por lo mismo ya no lo pude contar. Además, se me atravesó el dilema ético de denunciar o callar posibles actos de corrupción en licitaciones públicas justo en el momento que el gobierno federal se ocupa en revivir al país y en los días que los secretarios de Estado quieren sumar a sus aspiraciones presidenciales.

Pero necesito contarlo, pues la información se hace vieja. No te digo quién ni dónde, pero tal vez tú sabes de una dependencia que acaba de licitar un contrato de servicio especializado para el pago de su nómina, el cual fue adjudicado a una empresa que, según Mis Amigos Chismosos (MACH), ya venía trabajando desde hace tiempo con ayuda y tips oficiales.

Esa dependencia también abrió, pero declaró desierta, la licitación para fortalecer su sistema de información y gestión de sus activos en todo el país. Pero MACH me dicen que, para resolver ese problema, ahora se quiere contratar una solución de Oracle llamada Campus, con lo cual el proyecto presupuestado en 130 millones se iría a 240 millones de pesos.

Pero, por si no fuera poco, MACH ven con preocupación una nueva licitación para contratar por tres años los servicios administrados de impresión y digitalización de la dependencia. El contrato ronda los 100 millones de pesos, pero me dicen que las especificaciones técnicas para los nueve perfiles de impresoras y multifuncionales están totalmente dirigidas hacia una sola marca que empieza con K. Insisto, no busco meterme en las patadas que se puedan dar los eventuales candidatos, pero ya son muchas las sospechas.

¿También en Jalisco?

Donde también se complica la lucha contra la corrupción es en Jalisco, pues MACH me informan que intereses políticos y grupos ajenos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco cabildean fuerte para frenar la aprobación de la Ley de Obra Pública, pues, aunque ayer se aprobó el dictamen, los integrantes de la CMIC Jalisco sumaron tres plantones de parte de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso local.

hugo.gonzalez@tecnoempresa.mx

Twitter: @hugogonzalez1