Licitaciones SEP y SCT; infeliz Año Nuevo

Ya la hicimos, pasamos el año; ahora sí, lo que venga. Esto pareciera una arenga motivadora de mi parte, pero al mismo tiempo podría ser el grito de guerra de algunos funcionarios públicos. Estos personajes vivieron un fin de año intenso y casi sin descanso por el despapaye relacionado con las licitaciones. El caso de los servicios de seguridad informática en la SEP y la red compartida en la SCT dieron mucha chamba a los implicados.

El viernes te dije que la SEP estaba a punto de asignar su fallo en favor de INT, empresa que, al parecer, incumplía en sus documentos. El falló se defirió para este lunes y en una de esas será mañana martes. Me dicen que gente de confianza del más alto nivel en la SEP quiere que se lo adjudiquen al proveedor más barato, que es Orben. El chiste es salir de problemas, pero me dicen que Orben tiene incumplimientos sujetos a interpretación. No sabían cómo descalificarlo sin que se inconformara porque hizo robusta propuesta con el triple de equipos. Me dicen que ya la encontraron y lo descalificaron, pues cometió un severo error: no puso dinero sobre la mesa.

El ganador, hasta ahora, será INT, pero hay posibilidades de que vuelvan a declarar desierta la licitación. Aquí hay que estar atentos, ya que la Dirección General de TIC de la SEP estará en posibilidades de asignar directo, ya sin que estorbe Orben.

Pero en la SCT tampoco tuvieron un fin de año tranquilo, porque el pasado 27 de diciembre de 2016 sucedió algo. El juzgado segundo en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones los puso a chambear. Requirió al director General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la SCT dar información. Debe remitir copia certificada, completa, legible y debidamente clasificada de la propuesta presentada por el consorcio Altán. Pero lo debían entregar en un término de 24 horas a partir del día hábil de la notificación; es decir, el 30 de diciembre.

Lo anterior consta en el expediente del juicio de amparo que actualmente se encuentra en curso en dicho Juzgado, bajo el folio 204/2016. Ante este requerimiento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó una prórroga de 10 días para realizar dicha entrega. La solicitud de prórroga despierta sospechas sobre la integridad del documento que sea presentará, al menos, deja espacio para la especulación. ¿Por qué no entregar de una vez tanto la propuesta presentada por Altán como el plan de negocios elaborado por la empresa Deloitte? Son simples preguntas que tratan de dar claridad a lo que supuestamente es transparente y diáfano. Es año nuevo, tiempo de reflexión y reinvención, hagámoslo y seamos felices.

hugo.gonzalez@milenio.com

Twitter: @hugogonzalez1