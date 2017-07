Licitación en la SEP, la queja sigue

Hace algunos meses te informé puntualmente de una licitación de servicios de seguridad informática en la Secretaría de Educación Pública (SEP) que fue seriamente cuestionada por varios de los participantes.

Lo último que te platiqué fue la versión oficial de la SEP sobre la licitación y su justificación sobre cómo y por qué se determinó adjudicar el contrato de servicio al consorcio encabezado por la empresa INT. También nos confirmó que Orben, una de las firmas descalificadas por el supuesto incumplimiento de 130 atributos de la evaluación técnica, presentó una inconformidad ante el Órgano Interno de Control (OIC) en la SEP y que se atendería lo que esa autoridad determinará.

Pues el miércoles Mis Amigos Chismosos (Mach) me informaron que la inconformidad presentada por la empresa Orben sobre este contrato de seguridad informática sigue viva. Para este chorero y para Mach fue una sorpresa saberlo ya que INT, la empresa “ganadora” ya está proporcionando el servicio, a pesar de algunos atrasos. Me dicen que el OIC de la SEP no se quiso pronunciar ni a favor ni en contra y determinó que se hiciera un dictamen técnico por un tercero especializado que será, en este caso, el Infotec.

Como recuerdas, algunas versiones dicen que la propuesta de Orben en realidad si cumplió con todo lo solicitado, y a pesar de ser la más económica le “encontraron” 130 incumplimientos, pero como te lo dije en su momento, el OIC incluyó en el acta de fallo del 3 de enero pasado un extrañamiento sobre la resolución, y de ello se derivó la inconformidad que Orben presentó.

Ahora, después de seis meses, el OIC dictaminó que el Infotec, por ser una unidad técnica especializada, sea quien haga la revisión de los argumentos de la DGTIC y de Orben en la inconformidad, lo que supondría que el fallo sería ya definitivo.

Mach me dicen que si gana Orben sería muy difícil que la SEP cambie al proveedor, pero la quejosa sí puede solicitar una compensación económica que la SEP no podría dejar de pagar, por lo que los funcionarios implicados serían responsables de un daño patrimonial. O sea, todavía no se dice la última palabra.

Goliza

Una vez terminadas las transmisiones de la Copa Confederaciones llega el momento de hacer los balances en la transmisión y nos encontramos que según datos de Nielsen-Ibope, en los 10 partidos transmitidos de manera simultánea por las cadenas nacionales de tv, Televisa registró una audiencia de 18.9 por ciento, es decir 51 por ciento más que su competencia. Datos fríos que demuestran la clara preferencia de la audiencia por las transmisiones de Televisa, aunque sigo sin comprender por qué.

