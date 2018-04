Inteligencia vs. el fraude

No, no me refiero al fraude electoral (aunque se parece), más bien quiero contarte que hace no menos de dos años estuve presente en una especie de discusión sobre cuáles eran las trabas para el comercio electrónico en México. Unos pensaban que se debía a la baja bancarización del país y otros pensábamos que aun cuando había personas bancarizadas, su principal objeción era la falta de confianza en las transacciones electrónicas.

Algunos seguimos pensando que si el usuario pierde el miedo a las operaciones electrónicas fraudulentas, el e-commerce crecerá y la desconfianza ya no será una barrera, pero entonces, ¿quién asume el riesgo de dichas operaciones? Definitivamente el usuario no debe cargar con el peso de la desconfianza y mucho menos con la friega de pelear una operación fraudulenta. En otros países el comercio o el banco asumen totalmente el riesgo porque en su mayoría cuentan con seguros contra dichas actividades; no obstante, el uso del machine learning y la inteligencia artificial también harían innecesarios los seguros contra fraude.

Platiqué con Rodrigo Naranjo, director general para América Latina de la compañía estadunidense de tecnología Vesta, que me dice que desde hace nueve años esta empresa ofrece en México un manejo del fraude más centrado en el comportamiento del usuario a través del análisis de patrones.

La tecnología de esta empresa analiza 70 parámetros de datos analíticos en dos segundos, con lo cual un potencial de fraude se detecta con 99.9 por ciento de exactitud. Basado en el machine learning, pero con más inteligencia artificial que permite anticipar cualquier intento de fraude, Vesta hace un análisis del comportamiento del usuario, cruzando datos financieros con algunos datos de medios públicos como las redes sociales.

A diferencia de otros sistemas de validación, considera que tener una lista negra no sirve si no se tiene una lista blanca, pues es mejor saber cuáles son las cuentas más confiables y no las más fraudulentas. En otros sistemas de validación, a veces 50 por ciento de las operaciones no se logra, razón por la cual se debe contar con un excelente equilibrio entre un alto nivel de aceptación y un bajo nivel de fraude. Vesta tiene 90 por ciento de aceptación de las operaciones.

Entre mayor sea el volumen de transacciones, aumenta el número de operaciones de riesgo, con lo cual su tecnología se vuelve más inteligente y le permite incluso ver cuáles son los canales de venta que se vuelven más obsoletos, pues cuenta con mucho más conocimiento de las operaciones que el mismo comercio. El chiste es que, entre más usas el e-commerce, te vuelves más inteligente y, por tanto, tienes menos riesgo de fraude, igualito que en las elecciones.

hugo.gonzalez@tecnoempresa.mx

Twitter: @hugogonzalez1