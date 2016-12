Inocentes comunicadores sociales compartidos

Estuve meditando mucho cómo explicarte con mayor detalle otro de los aspectos de la mala comunicación que hay en nuestro país. Es que, además de los abusos en el periodismo de cuates, en México pululan los comunicadores sociales que más bien incomunican. Y no lo digo solo por el tema de las telecomunicaciones, sino hasta en la polémica que se está levantando a raíz del próximo gasolinazo. No me voy a meter en detalles energéticos, pues los desconozco, pero es evidente que, en este sexenio, los escándalos crecen como gremlins.

El asunto de la red compartida y la demanda de Rivada Networks en Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en una enorme bola de nieve. La mala comunicación ha ocasionado que crezca la suspicacia sobre esta licitación. En lugar de que las autoridades abran una investigación interna y ofrezcan toda la información disponible, se ponen en una sospechosa actitud defensiva. El que nada debe, nada teme.

Además, hace unos días externé algunas dudas razonables sobre la red compartida, y en lugar de recibir respuestas me topé con provocaciones. Vía Twitter, el director de comunicación social del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) me dijo que volé la nota. No sé a qué nota se refería, porque yo no escribo notas, sino opinión, pero de todos modos le pregunté si era una declaración. Nunca me dijo si se trataba de una respuesta oficial y solo me sugirió usar los canales institucionales. Supuse que sus comentarios en Twitter son a título personal y por eso acepté su sugerencia de buscar información por la vía institucional. Envié un e-mail con mis preguntas, pero no hay ningún responsable de área que pueda responderme, pues todos están de vacaciones. De todos modos te comparto mis preguntas sintetizadas.

¿Es cierto que el pasado 21 de diciembre de 2016 se realizó una sesión extraordinaria del pleno del Ifetel? ¿Se realizó alguna reunión en alguna dirección o comisión del Ifetel en la cual se abordó el tema de la concesión en favor del Promtel? ¿Podría decirme si al 21 de diciembre el Promtel cuenta con alguna concesión para operar frecuencias en México y cuáles son? ¿Cuál es el estado actual del proceso por el cual, supuestamente, el Promtel solicitó la concesión?

Sé que el Promtel todavía no tiene la concesión para operar las frecuencias de los 700 megahercios y por eso no puede firmarse el contrato con Altán. Por eso, todas estas preguntas enviadas al institucional vocero del Ifetel tienen la intención de aclarar el proceso de la red compartida. Sin embargo, debo ser sincero y recordarte que hoy es día de los Santos Inocentes y en una de esas algo de lo que escribí es mentira. ¿O no? Inocente palomita.

