Empresas suertudas y de oro

Tal vez recuerdas que el año pasado te comenté de las peripecias legales que estaba enfrentando el presidente del Grupo de Oro, el michoacano Germán Oteiza, debido a las denuncias por fraude ante el presunto incumplimiento de contratos. Mis Amigos Chismosos (MACH) me dicen que algunas de estas denuncias ya están en su fase final e incluso me afirman que algunas ya las libró, pero lo que no ha podido librar son las consecuencias de una mala o pésima reputación.

Te lo comento porque MACH me afirman que Grupo de Oro se está metiendo en problemas en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Te explico. Actualmente, 292 empresas tienen los 321 contratos que se han otorgado para su construcción, que ya ha comenzado a tener retrasos, pues uno de los culpables es el Grupo de Oro.

Me dicen que, al tener litigios pendientes, la empresa comienza a presentar problemas financieros, pues ya no es sujeto de crédito por el proceso en contra que tiene su directivo en Monterrey, Nuevo León. Aseguran que esto ha dejado como consecuencia un desabasto en los materiales de construcción a varios de sus clientes. De parte de Oteiza me dicen que eso es falso y que incluso ya está librando algunas de las denuncias que pesan en su contra; sin embargo, hasta donde tengo entendido, tiene varios procesos abiertos. ¿A quién le crees?

Empresa suertuda

MACH me presume la suerte de la empresa Gott und Glück dentro del negocio de la limpieza, pues aun cuando todo parece indicar que no cumple con los lineamientos exigidos en las propias licitaciones en las que ha sido declarada “ganadora”, o bien, a la hora de cumplir con el servicio o con sus trabajadores, ésta sigue ganando y cobrando del erario.

Solo este año la empresa ostenta contratos con la Policía Federal (PF), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En conjunto suman casi 350 millones de pesos en esos contratitos, ahí modestamente. No obstante, MACH insisten que Gott und Glück no ha dado el ancho, pues a pesar de que se requieren 4 mil empleados para cumplir con lo prometido a las dependencias, de acuerdo con documentos consultados por tu chorero, únicamente tienen registrados mil 232 empleados en el IMSS, además de que no han cumplido con las cuotas obrero patronales y ya adeudan poco más de 143 mil pesos, correspondientes al periodo 08-2017. Tú dirás si valdría la pena que revisen a fondo los millonarios beneficios de esta empresa suertuda.

Reforma fiscal a fondo

En la ADN18 se ha propuesto la eliminación del IEPS a la industria de las telecomunicaciones por entorpecer el derecho fundamental a la conectividad. La propuesta no es nada descabellada si tomamos en cuenta que, a pesar de dichos impuestos en nuestro régimen fiscal, el gobierno recauda un 17 por ciento del PIB anual, frente a un promedio de 25 por ciento en América Latina. México necesita una reforma fiscal de fondo que amplíe la base tributaria y ajuste los diversos impuestos a través de un mayor enfoque en tasas prediales y ambientales.

