De gordos, anestesia y amor

A veces, cuando escribo “mal” del preponderante en telecomunicaciones o cuando escribo “bien” de las televisoras, surge un fan que me envía linduras. No quisiera pensar que se trata de un renombrado ingeniero de apellido Jiménez, pero te comparto las líneas que me dedicó hace unas semanas: “Oye marrano y no lo digo por tu sobrepeso, escribes puras marranadas en tu pseudocolumna”.

Sinceramente no me afecta lo que diga sobre mi pseudo columna pero sí me cala que me diga gordo. Chale. Me afecta porque las fotos que aparecen en mis colaboraciones de MILENIO solamente reflejan mi deplorable estado de salud vivido hace unos años.

Reconozco que sí era un marrano, pero dejé de serlo gracias al ejercicio. No me mato una o dos horas en el gym, solo soy constante con 30 o 40 minutos de actividad física diaria. Como lo mismo y no guardo dieta pues aunque nunca he sido un atascado, sigo tomando refrescos, comiendo botanas y hamburguesas.

Obviamente, el comentario viene a colación porque soy un convencido de que el impuesto a las bebidas y comidas altamente calóricas no sirven para reducir la obesidad. Si el objetivo es reducir el número de gordos, es una obligación del Estado mexicano fomentar el ejercicio y la actividad física.

Anestesiados

Hablando de salud, sugiero pongas mucha atención hoy al fallo de la licitación LA-019GYN005-E73-2017 para adjudicar los servicios de anestesia en el Issste por un monto que asciende a 2 mil millones de pesos. Mis Amigos Chismosos (MACH) me dicen que la Secretaría de la Función Pública tiene marcación personal a este proceso porque los mal pensados piensan que el concurso está dirigido para que gane la empresa Inovamedik, propiedad de Alexis Nickin Gaxiola, yerno del político priiista Roberto Madrazo. El nexo político con las actuales autoridades del Issste es clara y justifica el temor de otros concursantes como Medicus, Laboratorios PiSA y Selecciones Médicas de que la licitación para proveer anestesia a un total 394 quirófanos en 109 hospitales de la institución ya esté dada. Ojo.

Con-cierto amor

Bien por la idea y esfuerzo que Grupo Salinas y su presidente, Ricardo Salinas Pliego están haciendo por las poblaciones afectadas. MACH me cuentan que fue un éxito el concierto “Tiempo de amar” bajo la interpretación de Armando Manzanero y la Orquesta Esperanza Azteca, cuyas ganancias se destinarpan a la autoconstrucción asistida de vivienda que hoy dará inicio en el poblado de Huamúchil, Oaxaca.

