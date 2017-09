Espectro radioeléctrico, barrera a la competencia

Desde hace meses, en la cápsula sobre telecomunicaciones que transmitimos en MILENIO Tv y en el espacio que amablemente me convida Eduardo Ruiz Healy en Grupo Fórmula, te comenté que están bien los reconocimientos por los beneficios que ha traído a los usuarios la reforma en telecomunicaciones; efectivamente, los precios han bajado 40 por ciento, pero ¿cuánto tiempo aguantarán los operadores con ese castigo a sus márgenes?

La semana pasada te comenté sobre la historia de terror que podríamos vivir en caso de que los legisladores, el gobierno y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) no hagan nada para reducir el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico y, sobre todo, si no hacen nada para impedir que el preponderante en telecomunicaciones siga acumulando espectro a raíz de la inminente licitación de frecuencias en la banda de 2.5 gigahercios.

Contrario a lo que se ha dicho, no solo es un problema de Telefónica, se trata de una situación que afectará a todos los operadores móviles, pues, de acuerdo con la firma de análisis Coleago Consultings, el flujo de caja del sector no da para pagar el costo del espectro en 2018 y se estima que, de no cambiar las cosas, todos los operadores tendrían un déficit de 4 mil 400 millones de pesos, de los cuales, 3 mil 100 millones de pesos serán solo para refrendos de las concesiones otorgadas hace 20 años. El espectro costará casi tres veces más en términos reales que cuando se compró en 1998.

Obviamente, el uso de espectro es más eficiente entre más usuarios tenga un operador y, según Analysys Mason, el costo del espectro como porcentaje de los ingresos de AT&T es de casi 13 por ciento y el de Telefónica es de 12 por ciento. El costo del promedio de mercado mexicano es de casi 8 por ciento y el promedio de la OCDE es de 4 por ciento. Lo que paga Telcel por uso del espectro equivale a casi 3.8 por ciento de sus ingresos.

El pago de derechos del espectro radioeléctrico en México es obsoleto, disparejo e incierto, pues no se ha actualizado la fórmula para calcular el pago, y si a eso le sumamos que el Ifetel sigue midiendo de una forma rara la acumulación de espectro y con ello quiere darle chance a Telcel de participar en la futura licitación, la situación se pone más peliaguda.

Movida solidaria

Ricardo Salinas Pliego ha estado muy movido en ayudar y anunció que en el próximo Movimiento Azteca, a celebrarse el 21 de este mes, Grupo Salinas donará un peso por cada peso que se reciba de la sociedad para las comunidades afectadas por el sismo en Oaxaca y Chiapas. Reiteró, además, que toda la taquilla del concierto del próximo 12 de octubre que ofrecerá Armando Manzanero y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas.

