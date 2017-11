¿Enciclomedia ‘reloaded’?

El señor secretario va a pensar (si es que en algún momento me lee) que traigo una guerra personal contra la dependencia, pero la neta no. ¿Qué puedo hacer yo si solo soy un confiable y digno destinatario de todos los tips y chismes que me envían Mis Amigos Chismosos (MACH)? ¿Acaso soy culpable de ser el favorito “corre-ve-y-dile” de mis cuates?

Te lo cuento porque MACH me avisa que en estos momentos se está llevando a cabo una licitación importante y que por el bien de todos debe ser transparente y exitosa. Se trata del soporte al Aula Tecnológica @PrendeMX 2.0, concurso en el cual participan varios grupos, pero entre los cuales destacan Integradores de Tecnología, comandada por Ricardo Orrantia,(mejor conocidos como los Enciclomedios) y Business Support Services (BSS), empresa que algunos la relacionan con Cepra, encabezada por Joel Sánchez y que se encuentra inhabilitada por falsificación de documentos.

Los expertos de la Coordinación General de @PrendeMX, cuya cabeza es la maestra Cristina Cárdenas, tienen una tarea muy importante porque serán quienes podrían impulsar una verdadera revolución educativa o podrían ser quienes permitan que nuevamente un proyecto digital de educación sea presa de las transas y los timos.

Los participantes están obligados a ir con proveedor de acceso a Internet (ISP, por su sigla en inglés) y por eso vemos, por ejemplo, que Integradores va en conjunto con AT&T y Cepra, perdón, BSS ofrece conectividad satelital. Sin embargo, MACH me dice que también hay propuestas con TotalPlay (el puntero), otra con Axtel (poca cobertura, pero el mayor ancho de banda: 200 Megas) y una más con Bestel (la oferta más económica y tal vez la más balanceada).

El problema es la propuesta de hardware que presentaron varios interesados, pues unos incluyeron equipos que se calientan demasiado, como el servidor de contenidos, dispositivo que tampoco aguanta las conexiones ni uso de 20 alumnos, un profesor y un director por escuela. Piden cuatro horas de servicio y dura apenas dos. Ponle atención no vaya a ser que tengamos la Enciclomedia reloaded.

Aguas

Por cierto, ya con el Presupuesto de Egresos 2018 aprobado en el Congreso sabemos que quienes se tienen que poner las pilas son los del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Y más porque para el próximo año viene un incremento de 5 por ciento en la inversión de obras y mantenimiento de infraestructura educativa para los niveles medio superior y superior. Habrá que ver cuánto de este presupuesto se destina exclusivamente al tema del mantenimiento de bebederos, pues esto será clave para asegurar la vigencia del Programa Nacional de Bebederos, y sobre todo la seguridad y calidad de éstos.

