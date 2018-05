Elecciones, refrescos y funerales

Qué flojera me dan los candidatos que se lanzan a proclamar su triunfo en el debate presidencial, pero más hueva me dan los analistas y/o comentaristas que tratan de influir en la opinión de los votantes cuando es claro y sabido que los debates solo sirven para reforzar convicciones en favor o en contra de algún candidato, pues un proceso electoral presidencial es mucho más complejo y complicado.

Por eso, quien no conoce la historia, tiende a repetir los mismos errores y en ese contexto es casi obligado conocer los pasados procesos electorales, sobre todo los más controvertidos, como el de 1988, pues 30 años después, la elección presidencial de ese año continúa siendo el referente de la competencia electoral y la democracia mexicana actual.

En ese sentido ya no tienes pretextos, porque la trilogía México 1988, producida por Azteca Documentales, al mando de Adriana Delgado, ahora está disponible en Amazon Prime Video para que le des una revisada a la historia que muchos vivimos desde entonces. Se trata de una serie de tres documentales que a millennials, centennials e incluso a la generación Alpha les servirá para entender por qué ahora mucha gente no entiende las propuestas de los candidatos. Búscale, porque el mayor villano del país no se llama Luisito Rey.

No nos copien

Hace unos días supe que en Irlanda se aplicará un gravamen de 10 centavos de euro (equivalente a 2.25 pesos) por cada litro de refresco, argumentado que este impuesto está dirigido a disminuir su consumo y en consecuencia combatir la obesidad. Lo interesante es que el Ministerio de Hacienda de la Isla no proporcionó detalle del destino de los más de 30 millones de euros que calcula recaudar en 2018 con esta medida, lo que puede traducirse en una excusa para implementar nuevos impuestos y tener mayor recaudación con el pretexto de la salud.

En nuestro país se han recaudado más de 100 mil millones de pesos por este gravamen (incluido IEPS e IVA) que pagan los refrescos, sin que todavía se vean claramente los beneficios de haber aplicado este impuesto, el cual, supuestamente, sería para fondear la instalación de bebederos en las escuelas públicas del país. Por cierto, ¿alguien sabe cómo vamos en la instalación de esa infraestructura?

Comunicación viva

Y si hablamos de implementación de infraestructura, destacan los 2.5 millones de pesos que ha invertido la firma de servicios funerarios J. García López en el desarrollo de sus plataformas digitales para fortalecer la atención al cliente y lograr una comunicación eficaz con ellos. Esta comunicación está desarrollada a través de su página web, redes sociales, chat box y WhatsApp, que se integran de manera natural a las tradicionales vías de comunicación a través del call center.

