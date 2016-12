Educación para reducir la brecha digital

El lunes te platicaba de las posibilidades de éxito que tenemos al usar adecuadamente las tecnologías de información (TI). Te dije que el gobierno y la iniciativa privada tenían que invertir en tecnologías especializadas y productivas. Pero también la academia debe seguir preparando el talento nacional en nuevos paradigmas digitales. Por eso, una de las medidas que reducen la brecha digital es la inclusión de las TI en los programas educativos del país.

En este contexto, me da gusto ver que empresas nacionales especializadas en TI para la educación prosperan y avanzan. Hace tiempo platiqué con Moís Cherem,fundador de Enova, firma especializada en la creación de sistemas y contenidos enfocados en la educación. Hace unas semanas me reuní con Raúl Maldonado, quien ahora dirige Enova, y veo que las cosas siguen bien. Su equipo detalla el lanzamiento de la app Gloob, English On The Go, la cual tiene como objetivo la enseñanza de inglés. Entre los planes para el siguiente año está también la apuesta por incursionar en el mercado de la capacitación corporativa.

Además, fortalecerá su colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para trabajar en un proyecto de capacitación en línea. Para 2020, Enova plantea alcanzar 5 millones de usuarios beneficiados de manera directa con sus productos de tecnología educativa. También seguirá con la operación de programas en zonas de bajos ingresos para seguir con la tarea de reducir la brecha digital.

¿Mano negra o chicana?

No creo que sea cierto, pero al parecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones sigue trabajando a todo vapor. Corre la versión de que el órgano regulador convocó a una sesión extraordinaria para hoy (21 de diciembre). Esto a pesar de haber iniciado oficialmente su periodo vacacional el 16 de diciembre. La versión dice que podría abordarse el tema de la red compartida y con ello el Promtel firmaría de inmediato el contrato con el consorcio Altán. De ser cierto, se estaría firmando dicho contrato antes de que se realice la audiencia constitucional en favor de Rivada Networks. Como recuerdas, la jueza segunda de distrito especializado en competencia económica y telecomunicaciones dio entrada al amparo de Rivada. Con dicho proceso se instruyó a la SCT a celebrar la audiencia constitucional con Rivada el próximo 12 de enero. No creo que en México, y a esos niveles, las autoridades se presten a semejantes chicanas. Tampoco puedo creer la versión de que la SCT usó mano negra para favorecer a Altán, según reveló un socio directivo de Deloitte en EU. ¡Qué buen final de temporada!

hugo.gonzalez@milenio.com

Twitter: @hugogonzalez1