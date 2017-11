Los dorados amigos michoacanos

Hace unas semanas te hablé de las buenas amistades que tiene el empresario Germán Oteiza Figaredo, dueño y director general de Grupo de Oro, pues “extrañamente” muchas de las denuncias interpuestas en su contra por supuestos fraudes e impagos nunca han prosperado en Michoacán, su estado natal.

Así como su tocayo el oso Fozzie (de Los Muppets), Oteiza Figaredo tiene tan buenos amigos que se le perdonan incumplimientos en la realización de obras, como la del antiguo Cine Colonial ahora llamado Teatro Mariano Matamoros, la cual al parecer tiene un “ligero” retraso de siete años y que en lugar de haber costado 33 millones de pesos como originalmente se había planeado, ya se le han inyectado más 600 millones de pesos con costo para los michoacanos.

Tal vez recuerdas cuando te conté que varios afectados decidieron demandar a este empresario en Nuevo León, donde se le giró una orden de aprehensión por el delito de fraude; sin embargo, Mis Amigos Chismosos (Mach) me comentan que Oteiza Figaredo ya se amparó contra dicha orden, y lo peor: ha puesto en marcha una campaña especulativa para que sea considerado gobernador interino en Michoacán, con el objetivo de evadir las denuncias.

Varios amigos del empresario tienen la chabacana idea de que puede ser considerado como sustituto del actual gobernador Silvano Aureoles, quien no cede en su chaira idea de ser candidato presidencial, y aunque ambas opciones me parecen una locura, te recuerdo que así pensábamos del presidente estadunidense. Ojo, no vaya a ser la de malas.

Amigos de buenas

Donde andan de buenas es en el longevo Núcleo Radio Mil, ahora conocido como NRM Comunicaciones, pues hoy arranca la renovación de sus espacios matutinos de noticias. Bajo el liderazgo de don Edilberto y Germán Huesca se han reorganizado para tener de 6 a 7 de la mañana al reconocido periodista de su cantera (y mi cuate) Martín Carmona, quien conducirá un espacio propio con noticias metropolitanas. Desde las 7 y hasta las 10 de la mañana escucharemos al nuevo conductor de la primera emisión de Enfoque Noticias, Mario González; destacado periodista que ha estado durante más de 10 años en CNN México y quien ahora se incorpora a la radio. Estos dos nuevos programas se suman a los ya conocidos espacios de mis admiradas y queridas colegas Adriana Pérez Cañedo y Alicia Salgado, quienes ahora serán comandadas por el nuevo director de Enfoque Noticias (otro buen cuate), Jaime Alcudia Goya, quien echará mano de toda su vasta experiencia para seguir consolidando a Enfoque como uno de los espacios informativos más importantes de la radio. Enhorabuena.

