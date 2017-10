Clientes cautivos… y jodidos

A menos que se trate de una réplica o una corrección, no acostumbro reproducir textualmente las informaciones o denuncias que me llegan vía correo, pues en muchas ocasiones provienen de anónimos o de gente interesada en chingar a alguien. Sin embargo, en esta ocasión veo válida y oportuna la denuncia que me envía el ingeniero Celso Zarain Cruz Cifuentes, de Jiquipilas, Chiapas, pues coincide con una situación similar que sucede en la Huasteca Hidalguense y de la cual me enteré hace unas semanas, lo que nos demuestra que aun con regulaciones y metodologías mafufas, muchos mexicanos siguen muy fregados. Va pues.

“En mi hogar, en Jiquipilas Chiapas, se tiene contratada la línea de telefonía e internet desde 2013 (…); esta población cuenta con alrededor de 500 líneas con este servicio (…), todo hace suponer que el único servidor existente en dicha central, está saturado, obsoleto, o ya concluyó su vida útil; aunado a la carencia de personal técnico calificado y a la inexistencia de repuestos, está ocasionando constantes fallas (...) que van de siete días a mes y medio sin servicios en promedio.

Al principio traté de contactar a uno de los dos técnicos asignados a este municipio y al aledaño de Cintalapa, Chiapas, pero (…) son claros y contundentes en indicar que solo ofrecen atención vía reporte de falla y hasta que les haya sido asignada. Al contactar (…) vía telefónica, Twitter, correo electrónico, esta empresa sigue este esquema de respuesta: ‘reviso el estado de tu línea y estaré en contacto contigo’. Al tercer día: ‘la hemos puesto en prioridad o urgencia’, a los siete días de la falla que sigue sin atenderse: ‘es una falla masiva, pedimos su comprensión’.

El año pasado mi línea fue reparada después de siete días sin servicio, detectaron que era un puerto que estaba dañado y se requería sustituir una tarjeta; no tuvieron la nueva tarjeta y solo les quedo realizar un “puenteo” para solucionar el mencionado puerto. (…) La solución favorita (…) es: desconectar a algún usuario cuya línea este bien y conectar a otro usuario con un reporte de falla ya con varios días sin servicio y así seguir una cadena.

Desde el año pasado he reportado a Ifetel vía ‘soyusuario’, pero no se tiene una mayor implicación de esta dependencia más allá de generar un folio electrónico para que seamos atendidos en un máximo de 15 días, y luego pasarla a Profeco, para llegar a conciliaciones, y así lograr devoluciones en base a porcentajes de días no atendidos.

Al 20 de octubre, seguimos sin servicio telefónico y de Internet; de nuestra parte hemos estado cumpliendo (…) con nuestras obligaciones de pago (pero) al ser usuarios cautivos de la única empresa en nuestra localidad, tenemos que insistir en este servicio”. Texto completo en tecnoempresa.mx.

hugo.gonzalez@tecnoempresa.mx

Twitter: @hugogonzalez1