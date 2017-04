Chivas en Televisa, ya lo veía venir

No pasaría mucho tiempo para que la directiva y la afición Chiva se dieran cuenta que no estamos en Noruega o Finlandia. Tarde o temprano iban a recapacitar y reconocerían que nuestro internet no tiene la capacidad de cumplir con las expectativas de un evento masivo y en vivo. No es lo mismo transmitir varias señales a través de distintas redes y servidores que balancean las cargas de tráfico, que enfrentar la alta demanda de una sola señal.

Por eso ya veía venir que la televisión vendría a rescatar una desastrosa temporada para los televidentes chivas interesados en ver a su equipo de futbol jugando de local. El acuerdo firmado la medianoche del viernes entre Televisa Networks y el Club Deportivo Guadalajara para transmitir los partidos que los rojiblancos jueguen en el Estadio Chivas, es el reconocimiento de que el streamming de video en exclusiva para espectáculos en vivo aun no es competitivo.

Desde el sábado, los aficionados pudieron ver los partidos de las Chivas a través del canal especializado en deportes TDN, así como en El Canal las Estrellas (Latinoamérica) y en la plataforma Blim, sin pago extra. El pacto implica la transmisión de los partidos de las Chivas como local en el resto del torneo de Liga y de Copa MX. Con ello, los encuentros regresaron a los diversos sistemas de tv de paga de México, Centroamérica y el Caribe.

Vale aclarar que Chivas Tv y Cinépolis Klick seguirán ofreciendo los partidos, pero creo que si se mantiene el acuerdo para el próximo torneo, este experimento de video on demand pasará a mejor vida. No quiero ser la mosca en el pastel, pero estoy seguro de que además de una decisión de negocios este acuerdo también es un efecto de recientes decisiones regulatorias.

Aún no

Otra cosa que ya se veía venir es el aumento de los llamados para desamarrarle las manos al preponderante en telecomunicaciones ante la “amenaza” de operadores internacionales que compiten globalmente. Si la desproporción del mercado mexicano no le permitiera al grandote tener hoy en día entre 60 y 70 por ciento de la participación total, estaría de acuerdo con liberarlo de la carga regulatoria, pero si aun con reglas especiales y prohibiciones expresas el grandote se sale con la suya, imagínate cómo sería si le sueltan las manos.

Autopréstamo

También ya veía venir que los mexicanos financiaríamos la red compartida. Ya sé que Bancomext, Nafin y Banobras solo pondrán un tercio de la inversión necesaria y que inversionistas privados pondrán la otras dos terceras partes, pero qué miedo. Me da cosita que en una de esas nos quedemos atorados con un cacharro a medio terminar. Es como si le pides a un socio que construya departamentos en tu terreno, pero para hacerlo él te pide dinero prestado. Hasta parece pirámide.

