Chivas en Blim, buenas y malas

Hay buenas y malas noticias para los aficionados al futbol y sobre todo para los fans de las Chivas. Son malas noticias para los chairos que se identifican con el Club Guadalajara por verse antagonistas a todo lo relacionado con el América. Pero son buenas noticias para quienes, de manera auténtica, tradicional y hasta nacionalista, son chivas de corazón. Blim supero la prueba de transmisión vía streaming en vivo.

Creo que la capacidad tecnológica del sistema de video bajo demanda de Televisa ya había superado la prueba en la transmisión de programas grabados. No sé si los materiales y los formatos sean los adecuados o los necesarios, pero en contenidos en español, creo que están a la altura de cualquier competidor. Le faltaba la prueba de fuego, un streaming en vivo y de alta demanda, misma que salvó el sábado pasado.

Y no fue una sorpresa, sino una grata confirmación de que puede transmitir en vivo con gran calidad y excelencia, sin ninguna falla o interrupción. Y hecho destacable fue la facilidad de acceder a la transmisión del partido Chivas vs. Puebla a través de distintos dispositivos. Mediante la app de izzi go y de manera directa en página de Blim, ambos accesos fueron exitosos. Incluso quienes lo vieron aseguran que lo hicieron con la misma calidad que si lo viera por el canal de Televisa especializado en deportes, TDN.

Si pudiste ver la transmisión por esos medios podrías desmentirme, pero la información que tengo y que se corrobora en las redes sociales es que fue un éxito. Por cierto, trascendió que los picos en el rating alcanzados ese día en TDN y Blim son comparables con partidos como el de América vs. Monterrey o incluso América vs. Puebla. Lo único malo fueron las quejas del servicio de internet, particularmente en Jalisco, donde por cierto la mayor operadora es la tapatía Megacable. ¡Ups, qué ironía!

¿Soy audiencia?

De todas y mis recurrentes confusiones mentales me ha surgido una nueva: no sé si soy parte de las audiencias o de plano me vale. Por tanto, no sé si me interesa o no hacer crecer una polémica que solo trasciende entre cierto grupo de académicos que se citan unos a otros. No sé si necesito que me “traduzcan” (como débil mental) los tipos de mensajes que lanzamos en los medios electrónicos. No sé si necesito que me defiendan cuando ya tengo la mayor defensa a mi alcance: la libertad de elegir. Tal vez por eso ya no me gusta mucho ver la televisión y prefiero usar Netflix o YouTube, porque allí elijo lo que quiero ver y no hay ningún buen samaritano que me “defiende” diciéndome lo que puedo o no debo ver.

Tecnoempresa tomará una pausa, pues este rollero entrará a un retiro espiritual confiando en que nos volvamos a encontrar el próximo 24 de abril. Ojalá.

hugo.gonzalez@milenio.com

Twitter: @hugogonzalez1