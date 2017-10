Cataluña, Sabadell y México

¿Crees que el conflicto en Cataluña podría afectar a los negocios en México? Al menos el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que si el gobierno catalán declara unilateralmente la independencia, nuestro país no los reconocería como Estado independiente, debido a que se considera a España como una nación amiga.

Incluso hay empresas de aquella región con operaciones aquí, como el banco Sabadell, que llegó a México con una oficina de representación en 1991 y posteriormente adquirió una parte del Banco del Bajío, iniciando operaciones como Institución de banca múltiple en 2016.

Actualmente es dirigido en nuestro país por Francesc Noguera y ofrece diferentes productos, pero yo destaco sus útiles servicios digitales. Este, el cuarto grupo bancario español, tiene presencia en más de 20 países, con 11 millones de clientes y más de 26 mil empleados; por eso, al trasladar su domicilio social a la ciudad de Alicante, Valencia, protege los intereses de sus clientes, accionistas y empleados. Con ello, continuarán con su crecimiento en México sin ningún contratiempo.

Limpian a trabajadores

Mis Amigos Chismosos me dicen que las empresas de limpieza vinculadas a Enrique José Gómez Mandujano no son muy limpias con sus trabajadores, pues aunque este empresario gana millonarias licitaciones del gobierno, casi la totalidad de sus empleados laboran en la informalidad, porque no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, no tienen prestaciones.

Datos actualizados del sistema de información del IMSS a septiembre de 2017 señalan que la empresa Tripallium Enterprises dio de alta solo a dos personas, MICMAR a 166, y Gott und Glück a 232. Esta última tiene contratos vigentes con varias dependencias federales y capitalinas gracias a que se comprometió a disponer de la mano de obra de por lo menos mil 500 trabajadores. ¿Cómo le hacen?

