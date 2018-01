Más de Baterías y seguridad

Disculpa si insisto con lo de la obra inconclusa en Batería de Cárdenas, Tabasco, contratada por Pemex, y sus consecuentes embargos o acusaciones de fraude contra Conjunto de Servicios Industriales (CSI), pero me faltó responder varios puntos a la carta que me envió el publirrelacionista de la empresa.

En el punto tres me dicen que CSI no ha incurrido en ningún fraude contra empresas contratistas o subcontratistas. Respuesta: Yo sé que existen acciones legales, penales y civiles contra CSI por diversas empresas. Construcciones Industriales Tapia (CiTapia) ha tramitado y obtenido el embargo del contrato 640905805 y sus pagos a favor de CSI. Incluso la Fiscalía General de Tabasco investiga la falsificación de documentos oficiales por parte de CSI (carpeta de investigación CI-CPJ_VHSA-375/2018), para cobrar a Pemex más de 60 millones de pesos de un contrato embargado por un presunto fraude. Además, CSI fue acusada de fraude dentro del juicio 1027/2017 que se desarrolla ante el Juzgado 38 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF),y por exhorto en el Juzgado Cuarto Civil de Villahermosa, Tabasco.

En el cuatro me dicen que desde hace más de un año CSI ha sido víctima de grupos externos para chantajear y presionar a fin de obtener un supuesto derecho en el contrato de la obra. Respondo: Quién sabe a quién se refiere cuando dice que CSI ha sido chantajeado; si es así, le ofrezco este espacio para denunciarlo.

En el cinco dice que el 18 octubre de 2017 fue desechada la demanda interpuesta por CiTapia, a la que no se le otorgó razón jurídica. Respondo: Entiendo que el aseguramiento del contrato y sus pagos derivan del expediente número 1027/2017, el cual ya se ha ejecutado, pese al desacato de la orden judicial en Pemex. Por eso la autoridad judicial de Tabasco abrió la Carpeta de Investigación citada en el punto tres. No dudo que CSI sea socialmente responsable pero, como diría la nana Goya, esa es otra historia. Tan-tan, no es personal.

Más seguridad

Hace unos días el precandidato del PRI nos dio una idea de su propuesta para mejorar la seguridad y aunque estuvo llena de lugares comunes, es el primero en dar señales de que atenderá este flagelo que sigue creciendo. De enero a noviembre de 2015 se registraron 22 mil 154 robos a negocio en el país, y este delito se incrementó más de 70 por ciento en dos años, al registrarse 37 mil 959 casos en el mismo periodo de 2017, lo que significa 114 robos diarios, 44 más que en 2016. Ante el crecimiento de este crimen, Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, que preside Alejandro Desfassiaux, insta a mejorar la coordinación en autoridades, propietarios de negocio y empresas de seguridad privada. De acuerdo con cifras de la PGJDF, el robo a estos negocios se incrementó 248 por ciento de 2016 a 2017, siendo el corredor Roma-Condesa uno de los más afectados.

