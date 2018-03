Sobre Aspel, diseño y vales del INAI

El año pasado critiqué a la firma mexicana desarrolladora de software empresarial Aspel porque su sistema de facturación presentaba fallas para algunos usuarios que querían usar la versión 3.3 obligatoria por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La neta, no entendía bien en qué consistía la falla, pero me entrevisté con Magdalena Méndez Romero, gerente de Soporte Técnico de Aspel, quien no solo me detalló los motivos por los cuales fallaba la facturación, sino que hasta me advirtió de otros asuntos peliagudos para los contribuyentes. El problema ya se solucionó, pero nos sugiere poner atención al momento de emitir tus próximos certificados fiscales, pues vienen cambios.

Si en tu factura pones que el pago es en una sola exhibición, el SAT ya considera como un producto o servicio liquidado en el mes, aunque todavía no recibas el pago, razón por la cual esa factura cuenta como un ingreso. Ahora bien, si la factura te la van a pagar en parcialidades o en un mes distinto al de la facturación, a partir del 1 de abril de este año, deberás solicitar un comprobante de recepción de pagos, con el cual podrás justificar el pago diferido y, por supuesto, declaras solo por el monto recibido.

Además, algo muy interesante y trascendente que viene es que a partir a partir del 1 de julio ya no podrás cancelar facturas así nomás por tus pantalones, pues para hacerlo ya debes solicitar la autorización de tu cliente a quien le diste tu factura.

Dicho de manera correcta por Aspel, tenemos que “en la versión 3.3 del nuevo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ya no será posible la cancelación arbitraria, para ello se deberá contar con la autorización de quien pagó el bien o servicio. Si la Factura Electrónica a cancelar es superior a los 5 mil pesos, dicho proceso tendrá que gestionarse por medio del buzón tributario, es decir, el canal oficial de comunicación establecido entre el SAT y el contribuyente. De esta manera, la autoridad fiscal será la intermediaria en la operación”. Avisado estás, pero asesórate.

Capital mundial

Mañana se inaugura el World Design Capital CDMX 2018, que este año tiene un significado especial porque desde 2015, gracias a la promoción del gobierno de CdMx y de Design Week México, de Arte y Cultura de Grupo Salinas, la World Design Organization nombró a Ciudad de México como la Capital Mundial del Diseño 2018, la primera metrópoli de América Latina en recibir esta distinción.

Lo mejor del programa oficial se verá el lunes 5 y martes 6 de marzo, en el Palacio de Bellas Artes, donde se desarrollará el Foro Internacional de Diseño: “Futuro de las Ciudades: Un Acercamiento Social a los Retos del Primer Siglo Urbano”.

Ambos eventos serán presididos por María Laura Medina de Salinas, presidente honorario Design Week México, y Emilio Cabrero, director general de Design Week México y World Design Capital CDMX 2018. Enhorabuena y éxito.

Ya valió

Era de suponerse y finalmente Suven no cumplió con la entrega de las tarjetas con chip (vales) para hacer uso del comedor en el INAI. Hay más de los cerveceros y del Napito show en tecnoempresa.mx.

