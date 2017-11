Altán y la banda de 2.5 Ghz

Ayer estuve presente en un evento muy raro, fue la entrega de un premio de la Alianza Mundial de Tecnologías de la Información y Servicios (Witsa, por sus siglas en inglés) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Altán Redes, consorcio encargado de desarrollar la red compartida.

Witsa dio el premio Oportunidad Digital como un reconocimiento al liderazgo y trabajo en el desarrollo y despliegue de dicha red. Lo raro no fue ser testigo de un premio a una entelequia, o a algo que no existe, o sea, una red que quién sabe si estará viva el próximo año. Lo más extraño fue escuchar al director de Altán Redes, Eugenio Galdón, mandar señales encontradas sobre la próxima e inminente licitación de las frecuencias de la banda de 2.5 gigahertz.

En su mensaje de agradecimiento, el directivo dio unas palabras que algunos interpretamos como un llamado a desincentivar la participación de más operadores de Telecomunicaciones interesados en esta banda, y otros como una petición para darle a Altán la oportunidad de estar en la licitación bajo condiciones preferenciales.

Galdón habló de certeza jurídica, de conectar a las poblaciones, de competencia y de regulación especial para las redes mayoristas, pero sin tener la certeza de saber a qué se refería. Por eso, como buenos reporteros, mi estimado colega JJ Guadarrama y tu chorero mayor nos acercamos a Galdón para precisar su dicho, y como buen torero español nos capoteó dejando sin respuesta las preguntas. “Yo no soy la estrella del día”, alcanzó a decir. Por eso ahora insisto en la pregunta ¿qué pretende Altán con la licitación de la banda 2.5 gigahertz? ¿Quiere frenarla? ¿Quiso decir que Telcel no debe participar? ¿Quieren prioridad para poder competir con Telcel en servicios 5G?

Sigue la duda, pero además me sorprende el apoyo y espaldarazo de la misma SCT a Altán al haberse inventado un evento titulado “Las redes mayoristas en el desarrollo del 5G”. Lo que eso quiera decir.

Baxter la vuelve a hacer

La compañía que dirige José Almeida aún no cierra el capítulo de tráfico de influencias en Guatemala, cuando ya enfrenta otro escandalillo en España. Me cuentan que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió una alerta sanitaria contra el medicamento Physioneal 40, que sirve para tratar a pacientes con enfermedad renal crónica. La agencia declaró alerta roja debido a los graves daños que puede ocasionar. Aún no hay comunicado oficial sobre las personas afectadas, lo que se sabe es que 35 hospitales tuvieron que retirar de emergencia el producto de Baxter debido al alto riesgo de contaminación.

