Aerolíneas, todo un clásico

La semana pasada te comenté que la actividad en comunicaciones y transportes estará muy movida, y tal vez muy complicada, para el próximo gobierno, pues se huele una muy probable reconfiguración del sector aeronáutico nacional; incluso te dije que un ejemplo muy claro era el de Interjet.

Efectivamente, en el primer trimestre de este año esa aerolínea reportó una fuerte pérdida operativa, lo que muestra un trimestre complicado; sin embargo, Mis Amigos Chismosos (MACH) me comentan que esa no es una situación exclusiva de Interjet, sino de toda la industria aérea nacional, la cual se está reconfigurando en dos clásicos: Interjet vs. Aeroméxico y Volaris vs. VivaAerobus.

MACH me dicen que en el primer trimestre de este año Interjet registró una pérdida neta de 593.5 millones de pesos, ligeramente inferior a la pérdida neta de 596.6 millones de pesos publicada en el mismo periodo el año anterior; sin embargo, Aeroméxico registró una pérdida neta de 722 millones de pesos, que es significativamente más alta a los 328 millones de pesos publicados el primer trimestre del año anterior.

Pero no se trata de un problema de una sola aerolínea, porque todo el sector enfrenta presiones por el incremento de 8.9 por ciento en el precio de la turbosina y las variaciones en el tipo de cambio.

Si lo traducimos en términos pamboleros, el clásico local lo está ganando VivaAerobus, porque está aprovechando su contundencia ante la portería al crecer de forma interesante su porcentaje de goleo en el segmento de ultra bajo costo, mientras que a Volaris todavía no le funcionan los cambios porque es la única con una efectividad a la baja, pues sus ingresos totales por pasajeros cayeron 4.6 en el periodo.

En el clásico foráneo, Interjet ha tenido mejores llegadas con su juego agresivo y de expansión al exterior agradando con ello a la afición que busca mayor calidad y servicio. Por eso Interjet creció en la tabla de goleo al aumentar 15.7 por ciento en el número de pasajeros transportados, con lo cual su porcentaje de ocupación creció 5 puntos porcentuales.

Estas cifras contrastan con la mala racha que enfrenta Aeroméxico, pues el número total de pasajeros transportados solo creció 8.7 por ciento. En pasajeros transportados al extranjero Interjet creció 38.9 por ciento, cuando Aeroméxico solo subió 18.7 por ciento .

Todo la anterior solamente para decirte que en la aviación nacional los equipos mexicanos (aun con sus refuerzos extranjeros) viven una racha complicada, pero en el clásico nacional y en el clásico internacional, hay quienes están viviendo una mejor jornada.

