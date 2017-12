2017: un recuento

Mejor disco:

Masseduction de St. Vincent.

Mejor canción:

“Pure Comedy” de Father John Misty.

Mejor disco de rock:

Villains de Queens of the Stone Age.

Mejor disco de art rock:

Needle Paw de Nai Palm.

Mejor disco de alt-rock:

Science Fiction de Brand New.

Mejor disco de alt-folk:

Semper Femina de Laura Marling.

Mejor disco de rock clásico:

Americana de Ray Davies.

Mejor disco experimental:

Arca de Arca.

Mejor disco de hip-hop:

Damn de Kendrick Lamar.

Mejor disco de rock pop:

Melodrama de Lorde.

Mejor disco de rock progresivo:

To the Bone de Steven Wilson.

Mejor disco de metal:

Emperor of Sand de Mastodon.

Mejor disco de electrónica:

American Dream de LCD Soundsystem.

Mejor disco de avant-garde:

Black Origami de Jlin.

Mejor disco de alt-country:

The Order of Time de Valerie June.

Mejor disco de country:

God’s Problem Child de Willie Nelson.

Mejor disco de blues:

Tajmo de Taj Mahal y Keb’ Mo’.

Mejor disco de jazz:

Far from Over de Vijay Iyer Sextet.

Mejor disco de soul:

Soul of a Woman de Sharon Jones.

Mejor regreso:

Roll with the Punches de Van Morrison.

Mejor reedición discográfica:

Kickin’ Child: the Lost Album 1965 de Dion.

Peor disco:

One More Light de Linkin Park.

Mejor disco mexicano de rock: Desierto.

Peor disco mexicano ¿de rock?:

El ocaso de Tito Fuentes.

