Música y series

La entrega del Emmy a lo mejor de las series de televisión, el pasado domingo, me hizo pensar en la gran importancia que los temas musicales abridores han tenido siempre para las emisiones televisivas. Desde que tengo uso de memoria, la música de los programas es algo que se queda en uno. Por ejemplo, de mi más temprana infancia (hablo de principios de los años 60) recuerdo aún la música de series como Súper ratón, El llanero solitario, Los intocables o El teatro fantástico de Cachirulo. De esa misma década, todavía puedo tararear los temas instrumentales de Perdidos en el espacio, Tierra de gigantes, Bonanza, Combate, El superagente 86, Hechizada, Mi bella genio, Los Monsters, La pantera rosa y Batman o las canciones (¡en español!) de Los Beverly Ricos, Los locos Addams, La isla de Gilligan y El show de Porky o los de Los Monkees, Popeye, Los Picapiedra y Los Supersónicos que eran en inglés y, por supuesto, el de las caricaturas de Bugs Bunny.

A lo largo de las siguientes décadas, hubo; asimismo, una gran cantidad de temas de serie memorables (basta pensar en la música de títulos como Misión imposible, Hawaii 5-0, Magnum, Alf o Los años maravillosos (este último con Joe Cocker cantando “With a Little Help from My Friends” de los Beatles), para no hablar del muy característico minitema de Seinfeld.

Hoy día, cuando las series se han convertido prácticamente en un culto y, como dice Brett Martin en su estupendo libro Hombres fuera de serie, en la mayor expresión artística del nuevo siglo, los temas musicales de las mismas tienen tanta o más importancia que en el pasado. Ahí están, entre muchos otros, los de Los Soprano, Mad Men, Orange Is the New Black, Shameless US, Weeds, True Detective, True Blood, Curb Your Entusiasm, The Man in the High Castle, Narcos, Bored to Death, The Wire, Big Little Lies y, por supuesto, Los Simpson.

Un par de preguntas finales: 1. ¿por qué en los premios Emmy no existe la categoría de mejor tema musical? 2. ¿Por qué no estuvo nominada una sola serie de Amazon Prime Video?

