Música y precampañas

Primero fue Beatriz Gutiérrez Muller de López, la esposa de don Peje, quien no pudo aguantarse las ganas y aprovechó la tribuna que le da la precampaña de su marido (lo de precampaña es un decir, el hombre lleva más de 12 años en abierta campaña) para exhibir sus dotes como intérprete y cantar “El necio”, de Silvio Rodríguez, mientras Andrés Manuel la contempla no sé si con ojitos enamorados o con sonrisa de pena ajena.

Luego vino el dueto Anaya-Zepeda, acompañado por un grupo de rock urbano, para reventarse dos “rolas”: “A.D.O.” de El Tri y la tradicional “La bamba”, con la letra ligeramente cambiada (ya hay nueva versión de esta última, ahora con acompañamiento de conjunto jarocho).

Y por supuesto está la ya famosa cumbia de Movimiento Ciudadano (“Movimiento naranja”) que amenaza con destronar a “Despacito”.

¿Qué les dio a nuestros políticos por mostrarse como filarmónicos? A saber. Pero aunque hay quienes se han indignado y desde las redes sociales hasta han lanzado insultos a los repentinos cantores, yo lo encuentro muy divertido y me parecería buena idea que otros siguieran el ejemplo.

¿Qué tal el propio López Obrador, echándose a todo pulmón la de “Quén pompó” de su admirado Chico Che? José Antonio Meade podría realizar una versión jazzera de “I Believe I Can Fly”, de R. Kelly, para contrarrestar a todos aquellos que dicen que su campaña nada más no levanta. Ricardo Anaya puede probar ahora con un cover de “La foule” de Édith Piaf, cantada por supuesto en francés, español e inglés, a fin de seguir presumiendo sus dotes políglotas.

Por lo que toca a los independientes, Margarita Zavala debería grabar el corrido favorito de su esposo, Felipe Calderón, pero con letra en femenino: “La hija desobediente”, mientras que El Bronco podría tomar algún tema de la llamada Avanzada regia, como “¿Comprendes Mendes” de Control Machete o “Niño bomba” de Plastilina Mosh.

No critiquemos a los políticos por querernos cantar. Después de todo, de músicos, polacos y locos, todos tenemos un poco.

Twitter: @hualgami