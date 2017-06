Bill Murray y la música

Principalmente conocido como actor y humorista, Bill Murray ha tenido siempre una relación muy estrecha con la música. Pocos lo saben pero, por ejemplo, durante su adolescencia fue frontman de un grupo de rock, The Dutch Masters, en su natal Evanston, Illinois.

Hace 10 años, al presentar la actuación de Eric Clapton en el Crossroads Guitar Festival que se llevaba a cabo en la ciudad de Chicago, tomó una guitarra e interpretó una muy curiosa versión de “Gloria”, la famosa y clásica composición de Van Morrison.

En el muy divertido y recomendable libro Cómo ser Bill Murray, de Gavin Edwards, cuya versión en español ya puede conseguirse en México gracias al sello Blackie Books, se cuenta que fue Murray quien protagonizó, un tanto impensadamente, la primera actuación musical de un invitado en el programa Late Night with David Letterman. El hecho ocurrió durante la emisión del 1 de febrero de 1982, cuando al final de una delirante entrevista con el conductor dijo que le encantaba hacer ejercicios aeróbicos y empezó a realizarlos mientras se ponía a cantar el tema “Physical”, de Olivia Newton John.

“Nos aprendimos la canción rápidamente y nos preparamos para que sucediera cualquier cosa”, dijo al respecto Paul Schaffer, director de la banda que amenizaba el programa de Letterman.

Hace unos meses, el propio Schaffer grabó el disco Paul Shaffer and The World’s Most Dangerous Band, con diversos invitados. Murray fue uno de ellos al interpretar la alegre canción “Happy Street”, cuyo video animado puede verse en YouTube.

En estos días, Bill Murray prepara un espectáculo de música y lectura de textos y poemas a su cargo, acompañado por un piano, un violín y un cello. Llamado New Worlds, el concierto tendrá su primera función el próximo 20 de julio en el festival Napa Valley, en California, y continuará por varias ciudades estadunidenses. En el mismo se incluyen algunas canciones interpretadas por el propio actor y música de Schubert, Bach y Astor Piazolla.

