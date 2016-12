2016: un recuento

Mejor disco:

Blackstar de David Bowie.

Mejor canción:

“Lazarus” de David Bowie.

Mejor disco de rock:

Post Pop Depression de Iggy Pop.

Mejor disco de art rock:

Hopelessness de Anohni.

Mejor disco de alt-rock:

My Woman de Angel Olsen.

Mejor disco de alt-folk:

Winter Wheat de John K. Sampson.

Mejor disco de rock clásico:

You Want It Darker de Leonard Cohen.

Mejor disco experimental:

The Ship de Brian Eno.

Mejor disco de hip-hop:

We Got It from Here... Thank You 4 Your Service de A Tribe Called Quest.

Mejor disco de rockpop:

A Seat at the Table de Solange.

Mejor disco de rock progresivo:

Invention of Knowledge de Anderson/Stolt.

Mejor disco de metal:

Hardwired... to Self-Destruct de Metallica.

Mejor disco de electrónica:

99.9% de Kaytranada.

Mejor disco de avant-garde:

Centres de Ian William Craig.

Mejor disco de alt-country:

The Ghosts of Highway 20 de Lucinda Williams.

Mejor disco de blues:

Blue & Lonesome de The Rolling Stones.

Mejor disco de jazz:

Arclight de Julian Lage.

Mejor disco de jazz fusión:

Emily’s D+Evolution de Esperanza Spalding.

Mejor regreso:

Paul Simon con Stranger to Stranger.

Mejor reedición discográfica:

The Early Years 1965-1972 de Pink Floyd.

Peor disco:

Victorious de Wolfmother.

Mejor disco mexicano de rock:Desierto

Peor disco mexicano ¿de rock?:

Río Salvaje de Little Jesus.





