Joe Pernice: músico y novelista

¿Puede una novela provocar en sus lectores los mismos sentimientos que produce una canción melancólica y agridulce en quienes la escuchan? No es fácil y, sin embargo, Joe Pernice lo consigue, tanto en sus composiciones como solista e integrante del grupo de alt-rock The Pernice Brothers, como en su novela It Feels So Good When I Stop, retitulada extrañamente como Esta canción me recuerda a mí en su versión en español (Blackie Books, 2017).

Pernice (Holbrook, Massachusetts, 1967) se ha revelado como un estupendo compositor, pero también como un excelente y muy dotado escritor. Se siente muy bien cuando me detengo (traducción más cercana al original) es un relato ágil y ameno, divertido, pero al mismo tiempo profundo y cargado de una melancolía muy peculiar que toca a quien la lee de una manera sutil y entrañable.

Un narrador del que nunca sabemos su nombre o su edad, aunque lo podemos imaginar quizás en sus tempranos treinta, busca refugio en Cape Cod, luego de separarse de su mujer por motivos que nunca nos son revelados, pero que adivinamos por lo que el personaje nos va contando. Su hermana mayor y su cuñado (quien está a punto de convertirse en su excuñado) le permiten instalarse en una pequeña casa y a cambio de ello, cuida de vez en cuando a su sobrino de dos años. En sus tiempos libres, da largos paseos en una pequeña bicicleta rosa y se relaciona con una peculiar cineasta amateur.

No es una trama compleja en absoluto. De hecho, no es mucho lo que sucede a lo largo de las 200 y tantas páginas de la novela. No obstante, las pequeñas anécdotas que le van dando forma resultan por demás simpáticas dentro de su cotidianidad y del entorno que las rodea, en la fría y desolada costa noreste de los Estados Unidos.

Con múltiples referencias a grupos y canciones de los años noventa, la música –en especial el rock alternativo– ésta presenta de manera constante en el relato y es un grato añadido para quienes gustamos del género.

La historia termina del mismo modo que inicia y nos dice que la vida, simplemente, transcurre.

