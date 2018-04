¿Elton John ‘revampirizado’?

No es el primer disco en homenaje a Elton John (en 1991 apareció el estupendo Two Rooms, con grandes intérpretes como Eric Clapton, The Who, Kate Bush, Sting y otros). Sin embargo, el reciente disco Revamp: Reimagining the Songs of Elton John & Bernie Taupin posee una muy especial característica: es un tributo en el que todas las canciones están a cargo de estrellas del mainstream actual, de lo más granado de la comercialidad musical de hoy, tanto en el pop como en el rock.

¿Significa esto que la grabación es una basura o un producto desechable? No del todo. En realidad, se trata de un álbum aceptable a secas, con una trecena de temas interpretados por un abanico de grupos y solistas que van de Lady Gaga a Queens of the Stone Age y de Miley Cyrus a Mumford & Sons.

Elton John anunció que está a punto de retirarse y su inminente gira internacional servirá para decir adiós a los escenarios. Es en este contexto que aparece este Revamp (algo así como modernizar o rehacer; nada que ver con asuntos de vampiros).

El título alude a la manera en que están producidos los trece cortes del larga duración, con los sonidos y trucos de estudio imperantes hoy, algo que resulta más que evidente en el track inicial, “Bennie and the Jets”, el único en el que participa el propio Elton John, acompañado por Pink y por el hip-hopero Logic, en un arreglo que incluye un desconcertante y no sé si inoportuno rapeo de éste a la mitad de la canción.

Entre las versiones más destacadas están la de Florence + the Machine a “Tiny Dancer”, la de Mary J. Blige a “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, la de Q-Tip y Demi Lovato a “Don’t Go Breaking My Heart”, la de Sam Smith a “Daniel”, la de Lady Gaga a “Your Song” y la de Queens of the Stone Age a “Goodbye Yellow Brick Road”.

Coldplay y The Killers aburren con “We Fall in Love Sometimes” y “Mona Lisas and Mad Hatters”, mientras que Mumford & Sons cumplen medianamente con “Someone Saved My Life Tonight”.

Un disco para seguidores de Elton John. Nada más.

