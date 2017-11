La vieja tradición del tapado priista, a la que tan acostumbrados estuvimos muchos mexicanos cuando menos hasta 1994, no ha desaparecido, pero ya no tiene las certezas de aquellos tiempos, cuando todos sabíamos que aquel que fuera destapado por el presidente en turno sería sin la menor duda el siguiente mandatario del país.

A pesar de ello y de que hoy el PRI no es ni la sombra de lo que fue (recuérdense motes como “el partidazo” o “el partido aplanadora”), queda todavía en nuestro ADN (quizás en el de los millennials ya no tanto) el regusto por el tapadismo y por eso todos (y cuando digo todos, no me refiero solo a los priistas sino a quienes no simpatizan con el tricolor también) seguimos al pendiente de quién será finalmente “el bueno”, al menos para enfrentar a los candidatos de los otros partidos. Por eso tantos hasta hacemos apuestas al respecto.

Se dice que este mes se conocerá la decisión del presidente Peña Nieto acerca de su elegido (porque la tradición del dedazo también permanece incólume y no únicamente en el PRI). Los nombres van y vienen, pero los favoritos del Melate político, los punteros, parecen ser José Antonio Meade, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong. También suenan, aunque un poco menos, José Narro, Eruviel Ávila e incluso Luis Videgaray; no obstante a ellos tres los veo más como posibles contendientes por la gubernatura de Ciudad de México.

Si en Morena ya está López Obrador y en el Frente Ciudadano ya está Ricardo Anaya, el PRI necesita definirse a la de ya. A menos que el gran elector piense, como Osorio (no el secre de Gobernación, sino el director técnico de la selección mexicana que ayer sacó un buen empate ante su similar de Bélgica), que aún falta mucho tiempo para el gran certamen.

Hagan sus apuestas, señores y señoras, jóvenes y jóvenas, panzonas y mensas (¿o dijo inmensas? That is the question). ¿Quién será el bueno en el PRI? ¿El que piensa la mayoría? ¿El que nadie se espera? ¿Nos llevaremos la gran sorpresa con un tapado imprevisto?

La polaca mexicana sigue siendo muy divertida.

http://twiter/hualgami