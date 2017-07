Como a estas alturas yo llevo ya dos años como residente más o menos fijo de la Ciudad de México, podría pensarse que ya tengo más de chilango que de regio y que por eso me atrevo a escribir el título que usted acaba de leer.

Pero el que pague renta en la capital no significa que esté ajeno al acontecer local, y para prueba ahí están los monos que preparo de lunes a viernes y que se enfocan en la política de Nuevo León, así que reclamo mi derecho a decir con tono norteño: “¡Ya chole con Medina!”.

¿O sea que soy partidario de la corrupción y merezco ser perseguido por las personas de bien? Nones. Soy tan enemigo de las corruptelas como el más gritón, pero entiendo que combatirlas es función del Poder Judicial… no de los esbirros del Poder Ejecutivo y menos de los corifeos del Poder Legislativo.

Entiendo que el gobernador Jaime Rodríguez se la pase despotricando contra Rodrigo Medina, pues su exitosa campaña (seguida por su mucho menos exitosa gubernatura) se basó en buena parte en prometer enviar al ex gobernador a prisión, algo que se le cumplió por escasas horas a fines de enero.

Lo que no entiendo es que la Subprocuraduría Anticorrupción lleve tantos meses tirando contra Medina y armando expedientes contra Medina, todo sin éxito, como si el ex mandatario y su equipo fueran el único ejemplo de corrupción, como si la corrupción fuera un fenómeno del pasado y no del presente. La ciudadanía ya se dio cuenta de que el cañón de Ernesto Canales tiene blanco predefinido y por ello finge no advertir las cochinadas que en la siguiente administración saldrán a relucir por montones.

Menos entiendo que el dicho licenciado Canales, por cuya honorabilidad apuesta El Bronco, se la pase diciendo que los jueces están en su contra. Si en verdad es tan buen abogado, debe saber cómo se cuecen las habas en el gremio.

Y por el lado del legislativo, leo que el diputado panista Marcelo Martínez se regodea con su verbo diciendo que las palabras de Medina al defenderse son un “altar al cinismo”, de lo que colijo que si a él lo acusaran, no se defendería.

Canales y Marcelo Martínez, como funcionarios públicos, deberían recordar que en este país aún existe la presunción de inocencia. Y si hilaran un poco más fino, entenderían que la gente, aunque opuesta a la corrupción, empieza a fastidiarse de que se inviertan recursos públicos en una cruzada sin fin. Háganle caso a El Bronco, que al menos tiene el ingenio para recordarnos lo que hace falta: A jalar, que se ocupa.

