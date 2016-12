Rodolfo, el perdedor que triunfó

Hoy que es Nochebuena, en vez de comentar las marrullerías de la política local, quiero compartir en este espacio una historia breve pero real y optimista: la de Rodolfo, el reno de la nariz roja. Si usted tiene que preguntar quién es Rodolfo, necesita darle una refrescada al niño que lleva dentro, porque por estas latitudes tan anglófilas el pequeño reno de nariz brillante es casi tan conocido como su jefe Santa Claus.

Detrás de Rodolfo está la figura de Robert L. May, un publicista que tras la ruina de su familia en la Gran Depresión, se mudó a Chicago para trabajar en los almacenes Montgomery Ward.

A principios de 1939, cuando el mundo aún no imaginaba los horrores que empezarían en septiembre, el jefe de May le pidió desarrollar un libro para colorear que diera ánimos a los compradores navideños, y en particular a los niños que visitaban la tienda para ver a Santa Claus. Hasta entonces, la tienda compraba estos libritos y el patrón pensó que al crear su propio personaje, Montgomery Ward se ahorraría costos.

May emprendió el proyecto, mientras sufría para pagar las cuentas médicas de su esposa Evelyn, que había enfermado de cáncer dos años atrás. Esa misma noche, recordando que a su hija Bárbara, de cuatro años, le encantaban los renos del zoológico, decidió que el personaje sería un reno.

Luego pensó que debía trazar una historia que fuera del fracaso al triunfo, y se preguntó cuál pudiera ser un indicador de triunfo para un reno. ¡Claro! ¡Tirar del trineo de Santa Claus la noche de Navidad! ¿Y cuál pudiera ser la aportación de un reno cualquiera? Mirando hacia la neblina que soplaba desde los Grandes Lagos, May pensó en una luz, una luz brillante que guiara a Santa, y así nació la nariz roja de Rodolfo.

La historia versificada de Rodolfo fue un éxito, pero para la tienda (que poseía los derechos de autor) y no para su creador, quien sumó esta nueva pena a la que había experimentado cuando su mujer murió en el mes de julio.

Al fin la tienda le cedió al creador los derechos sobre la historia del reno, de modo que hubo un final feliz. Y más feliz se puso cuando el cuñado de May, el compositor Johnny Marks, le puso música a la historia para formar la cancioncita pegajosa que muchos conocemos. Cuando el actor-vaquero Gene Autry la cantó, la pieza vendió más de dos millones de copias.

May moriría en 1976, pero la nariz de Rodolfo seguirá orientando a Santa mientras reparte juguetes a niños de todo el mundo.

