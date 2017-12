Digamos el "requiescat" por el año…

Los fines de diciembre son para mí malos, porque me restriegan en la cara lo que pudo haber sido y no fue; lo que pude haber logrado y no hice; el déficit crónico que guardo respecto a mi potencial que parece horizonte: siempre más allá de mis alcances reales.

Este fin ha tenido sus claroscuros. Sí, tengo a mis seres queridos que me acompañan de corazón y me hacen sentir bien, mejor de lo que soy. Tengo a mis compañeros de trabajo, que de muchos modos me empujan a que sea productivo, diversificado, tenaz.

Pero este fin de año también me acompaña una tos persistente que ha resistido a mis esfuerzos por erradicarla. Me he bebido varias botellas de diversos jarabes basados en miel, propóleo y otras hierbas, pero su alivio es parcial y muy acotado. Yo no ayudo, porque insisto en tomar bebidas frías, pese a que en la última semana disfruté mucho un ardiente ponche de frutas… hecho a base de polvo. Me he puesto hasta la coronilla de miel y limón; he dormido como lirón haragán (sí, más de lo acostumbrado); me la he pasado horas tirado. Y la tos sigue ahí, mula terca.

Dice mi historia particular que en cada invierno en que me alcanza esa tos, me dura hasta marzo o abril. Semejante perspectiva me horroriza pero ignoro cómo echarla de mi sistema. Puaj.

Pero este año hay diferencias cruciales en mi vida. Mi reconstrucción personal de los últimos tiempos ha tenido la virtud de permitirme un egoísmo afectivo que, sin quitarme mi esquema de valores, me está permitiendo quererme más que nunca antes.

Y una importante consecuencia ha sido librarme de muchas culpas (algunas incluso inventadas), de sentirme en deuda permanente con abstracciones. Eso me quedó muy claro en una conversación anoche con mis amigos Manuel Yarto y Lidia Isaías. ¡Saludos!

Esto me permite pensar y sentir que este año que agoniza ha sido un capítulo de transición. Para los mexicanos, 2018 será un año fundamental, y quiero vivirlo plenamente. Dice una vieja frase motivacional que si uno no puede cambiar las circunstancias, sí puede cambiar el modo en que responde a dichas circunstancias. Amén.

Así pues, tengo la esperanza, la convicción, de que en 2018 seré una mejor persona. Compartiré mejor, trabajaré mejor, viviré mejor y, si ustedes, mis lectores amigos, lo permiten, también entablaré diálogos vivos, constructivos, argumentados, porque yo también quiero construir país.

horacio.salazar@milenio.com