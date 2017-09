Más pifias broncas

Un lector me regañó diciendo que me la paso criticando al Bronco. Es verdad su comentario, pero cuál es la bronca: el señor tiene a su cargo el Poder Ejecutivo en Nuevo León, y como ciudadano estoy en mi derecho de exigirle que cumpla lo que prometió y lo que la ley prescribe.

No es ningún secreto que se la pasa viajando dizque para apoyar candidaturas ciudadanas y en su tiempo libre. Yo solo me sumo a las críticas de muchos que en coro le piden a Jaime Rodríguez darle a Nuevo León “un gobernador de tiempo completo”.

Mentiroso, además. Se fue de Palacio del 26 de diciembre de 2016 al 3 de enero de este año, y dejó el changarro en manos de Humberto Torres Padilla. Ahora dice que como solo anduvo por Pablillos y García, el pueblo le debe vacaciones. El señor debiera saber que si hizo el trámite para dejar un encargado del despacho, esos días cuentan como vacaciones aunque se la hubiera pasado en su oficina.

Pero mal hago en criticar a quien de dientes para afuera nos ha resultado –¡Holy Cow!– un creyente declarado. Pobre hombre; como los medios lo acosamos, solo le queda rezar en la soledad de su despacho, y por causas tan nobles como los mexicanos que padecen los efectos de huracanes y terremotos.

En lo que el Bronco se ha pasado de rosca fue en dos episodios recientes: el primero, cuando lo torcieron rodeado de guaruras y con motociclistas deteniendo a los ciudadanos comunes y corrientes para que el señor se pueda mover rápido. “Soy un funcionario, empleado de la sociedad que tengo una agenda superior a cualquier funcionario”, se justificó. ¿Agenda superior? ¿Dónde quedó el hombre sencillo que quería llegar a su cargo montado a caballo? Se le olvidó. Ahora dijo: “Yo decidí ser más ágil en mis traslados”, y por eso se cree con derecho a volarse los rojos.

El segundo episodio tiene que ver con el segundo informe de gobierno que debe rendir el Bronco. Por la boca muere el pez. Dijo el susodicho, recordando la primera vez en que compareció en el Congreso: “Ni siquiera fui a informar; fui a ver sus enojos, sus críticas, los protagonismos partidistas”.

Luego se le subió la soberbia y dijo que este año no acudiría al Congreso a informar si los diputados no quieren más que ponerle un cuatro.

La ley no dice que vaya si quiere, ni que envíe el informe por escrito. Ya admitió que en el primer año no fue a informar. Si en esta ocasión no asiste, estará en flagrante violación de nuestra Constitución local. Y ninguna “agenda superior” puede librarlo de sus obligaciones.

