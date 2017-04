Cárceles diferentes

Lo dice todo mundo. La seguridad ciudadana no es el fuerte de Jaime Rodríguez Calderón. Ahora quedó claro que si El Bronco fue un buen candidato, que sacudió de su modorra a un Nuevo León de plano en coma, no ha sido para nada un buen gobernador.

No hay que enumerar demasiadas cosas para ver que el mandatario no ha podido con el paquete. Un vistazo a la portada de la edición Monterrey de milenio.com revela secuelas de las siguientes notas: los problemas en los penales, donde después de la reciente “protesta” que tuvo saldo de varios muertos y muchos heridos, ahora hubo otra “protesta pacífica” en la cual las víctimas fueron las cámaras de vigilancia. Así no habrá presupuesto que les alcance.

Otras notas aluden a lo que ocurrió después de la fuga de ocho internos del Tutelar de Menores, a la alarma de los padres de familia luego de que un chamaco quiso apuñalar a su profesora, al hecho de que marzo de 2017 fue el mes con más homicidios en los últimos cinco años, y de pilón, otra nota revela que el robo a casa-habitación creció 30 por ciento en el primer trimestre del año. Y no olvidemos la balacera sincronizada que se aventaron en protesta muchos habitantes de Allende.

Nadie dice que la seguridad sea fácil de aplicar, pero de eso al desplome institucional reflejado en estas y muchas otras notas cotidianas es en verdad alarmante. Las alarmas en El Bronco Team deben estar sonando fuerte ahora que también se les fue don Fernando Elizondo.

No deja de llamarme la atención la porosidad de las prisiones en Nuevo León y su contraste en cuanto al inmueble que desde el 20 de enero aloja en pleno Manhattan a Joaquín El Chapo Guzmán.

De hecho, los abogados que designó la Corte se la han pasado quejándose de las “draconianas condiciones” en las que vive su defendido, señalando que empiezan a ver indicios de deterioro mental, pues se la pasa en su celda o en donde se reúne con los abogados 23 horas de cada día, y duerme con las luces encendidas permanentemente.

Al parecer, el juez incluso desestimó una petición de Amnistía Internacional USA de que se permitiera a uno de sus funcionarios visitar al Chapo para documentar las condiciones de su confinamiento. El argumento de las autoridades es simple: permitirle una comunicación abierta, aunque sea solo con su esposa, es abrir la puerta al riesgo de que sus sicarios y pistoleros intenten rescatarlo.

Vaya diferencia entre aquellas cárceles y las de estas latitudes. Y si el equipo de El Bronco no ha podido controlar ni siquiera a los malandros que ya están en prisión, solo podemos imaginar el nivel de descontrol que habría en las cárceles del país si llegará a la Grande. ¡Santa cachucha!

